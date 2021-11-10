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晶片需求強勁 英飛凌上季營收激增21%

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
。路透
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德國車用晶片大廠英飛凌（Infineon）上季營收激增21%，原因是半導體需求持續處於高檔，英飛凌對本季營收的預測優於市場預期，並預料全年業績可望繳出亮麗成績單。

英飛凌10日表示，2021年度第4季（截至9月底止）的營收較去年同期增加21%至30億歐元（34.7億美元），優於預期。淨利攀抵4.64億歐元（5.38億美元），部門利潤率（獲利能力指標）則升至20.5%。

這家約40%營收來自車用部門的晶片大廠，也預期2022年度第1季（本季）營收達到30億歐元，部門利潤率達21%左右，均優於預期。英飛凌預估全年營收將介於122億至132億歐元，部門利潤率約21%。

英飛凌指出，本年度車用和安全互聯系統事業營收的成長步伐，會比公司整體營收還快。

英飛凌執行長普羅斯表示：「我們預期2022年度會是強勁的一年。我們正大舉擴大投資，以抓住成長契機。」英飛凌上月宣布，明年投資金額將提高50%至24億歐元。

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