美10月CPI飆至30多年高點 美股早盤下挫

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電
美股示意圖。美聯社
美股示意圖。美聯社

美國10月通膨率及核心通膨率雙雙創下逾30年來最高，進一步顯示隨著企業將漲價成本轉嫁給消費者，經濟通膨繼續竄升，將使聯準會（Fed）承受更大壓力。美股早盤應聲開低走低，道瓊僅小跌0.1%，但那斯達克綜合指數與費半指數挫跌逾1%。台積電ADR跌2%，聯電ADR跌0.4%。

美國勞工部10日公布，10月消費者物價指數（CPI）較一年前飆升6.2%，高於預期的5.9%，攀抵1990年12月以來最高，而且連五個月年增率超過5%；至於與前一個月相比增加0.9%，也高於市場預估。

不計波動性大的食品和能源價格的10月核心CPI， 則較一年前激漲4.6%，不僅遠高於市場預估，也寫下1990年11月以來最高；10月核心CPI較前一個月上漲0.6%，也高於市場預期。

這些最新出爐的通膨數字，將使決策官員承受更大壓力，因為美國聯準會主席鮑爾及財政部長葉倫等財經官員堅定認為，當時物價壓力是暫時的，主要與疫情造成的特定問題有關。雖然他們承認通膨將比他們預期更持久，但這種情況會在未來一年左右恢復正常。然而，最近的數據顯示通膨漲勢相當兇猛，而且在許多類別全面上漲。

同日美國勞工部公布，上周首度申領失業金人數下滑至疫情期間新低，從前一周的27.1萬人再降至26.7萬人。

通膨 美國 CPI

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