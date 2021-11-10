諸多因素推升物價 新興市場難以抑制通膨

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
新興市場通膨高於預期，且不易遏制。美聯社
新興市場通膨高於預期，且不易遏制。美聯社

一些中歐和東歐貨幣當局雖已啟動緊縮周期，仍可能趕不上形勢變化，至少在實質利率方面是如此。在先進國家已推動貨幣政策正常化之際，這可能拖累中歐與東歐國家的匯率。

彭博資訊報導，最新數據顯示，捷克和羅馬尼亞10月物價增幅大於經濟學家預期，導致這些國家的實質利率更難看，捷克為負3%，羅馬尼亞下探至負6.2%。

實質利率陷入負值的國家，還包括波蘭、匈牙利，這些國家的央行可能須採取更加鷹派的立場，以抑制通膨。

然而，貨幣政策正常化並非易事，原因包括的這個地區的財政赤字正在擴大，各國逐步走出疫情陰影，就業市場緊俏引發工資壓力持續升高。

匈牙利和波蘭將舉行選舉，財政紀律並非討好議題，加上歐盟的復甦刺激措施，都將讓通膨持續走高。

巴西也面臨通膨加速，10月消費者物價指數（CPI）較前月攀升1.25%，較一年前上升10.67%，高於分析師預期，在政府推動更大規模支出計畫的情況下，巴西央行面臨更大壓力。

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