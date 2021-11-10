很重要所以說兩次 澳洲前總理：台灣不是澳洲重要利益
澳洲前總理基廷（Paul Keating）10日警告坎培拉，不要捲入關於台灣的軍事衝突，並稱台灣的命運「不是澳洲的重要利益」，並淡化中國大陸武統的前景。
澳洲廣播公司（澳廣）指基廷表示，除非台灣試圖改變狀態或宣告完全獨立，那麼北京與台北可能會「達成協議」與和諧地解決問題。基廷告訴全國新聞記者俱樂部（National Press Club），「台灣不是澳洲的重要利益，讓我再說一次，台灣不是澳洲的重要利益」。
基廷說，「我們跟台北沒有聯盟，一個也沒。你找不到文件」。他還表示，如果美國與中國大陸真為台灣開戰，那澳洲將沒有參與衝突的條約義務。
據澳洲衛報報導，基廷還抨擊澳英美聯盟（AUKUS）「就像是在山上丟一把牙籤」，對中國大陸將沒有影響。
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