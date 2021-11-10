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福斯擬建新電動車廠生產新車「Trinity」 迎戰特斯拉

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
德國汽車大廠福斯（VW）計劃新建一座電動車廠，用於生產新車款「Trinity」，設法縮小與特斯拉的技術差距，並以高度自駕功能挑戰傳統車廠。美聯社
德國汽車大廠福斯（VW）計劃新建一座電動車廠，用於生產新車款「Trinity」，設法縮小與特斯拉的技術差距，並以高度自駕功能挑戰傳統車廠。美聯社

德國汽車大廠福斯（VW）計劃建一座新的電動車廠，用於生產新車款「Trinity」，設法縮小與特斯拉的技術差距，並以高度自駕功能挑戰傳統車廠。

福斯品牌長布蘭德史塔特（Ralf Brandstaetter）表示，這座新廠每年將生產25萬輛車，地點就近德國沃爾夫斯堡的主要廠房，也就是說，會比調整現有生產線來得容易。待關鍵利益關係者檢視福斯的五年支出計畫後，福斯將在12月做出最終決定。

布蘭德史塔特接受媒體採訪時說：「由於電動車廠與傳統車廠的競爭日益加劇，我們需要強而有力的解決方案。我們有現成的團隊可做到這一點。」

在福斯設法幫助沃爾夫斯堡總轉向電動車浪潮的過程中，執行長迪斯（Herbert Diess）與工會領袖的緊張關係日增。迪斯上周敦促車廠員工為加速轉型做準備，以追趕特斯拉。特斯拉明年將在其他歐洲廠擴產，這是特斯拉在柏林以外的第一座歐洲廠房。

迪斯警告說，特斯拉正迅速改善品質，可能把格林海德廠生產每輛車所需的時間大幅縮短至10小時左右。迪斯表示，位於茨維考的電動車廠，生產每輛車所需的時間超過30小時，明年有望縮短至20小時。

布蘭德史塔特說，福斯的長期目標是把生產每輛車所需的時間訂在約10至12小時，強調簡化車款有助達成這項目標。他表示，沃爾夫斯堡新廠將提供效率更高的物流，且能減少干擾Golf和Tiguan這兩款暢銷車的生產。

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