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成熟製程晶片一路短缺至2024年？WSJ點出這原因

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
研調業者的資料顯示，半導體業者的資本支出中，每6美元只有不到1美元是投資在成熟製程晶片。（本報系資料庫）
研調業者的資料顯示，半導體業者的資本支出中，每6美元只有不到1美元是投資在成熟製程晶片。（本報系資料庫）

半導體產業積極規劃資本支出，但華爾街日報分析，業者對未來的押注，無法解決當前晶片短缺的問題，因為投資的每6元中，不到1元是投資在目前面臨最長訂單積壓的成熟製程晶片。

根據研調業者顧能（Gartner）的資料，全球晶片製造業者預估今年資本支出達1,460億美元左右，比前一年增加三成，也比疫情前的2019年高出50%。這些投資額是半導體產業五年前支出規模的逾兩倍。

不過顧能估計，半導體業者投資的每6美元中，不到1美元是投入成熟製程晶片。這類晶片售價通常為每片幾美元，而業者投資程度小，反映這些短缺程度最高的成熟製程晶片，是由較舊技術、採購花費較少的設備所生產，但同時也顯示出，許多半導體業者不太願意花費數十億美元來押注投資這類晶片，因為利潤微薄，且面臨需求衰減的風險。

顧能表示，台積電、三星電子和英特爾占2021年半導體產業總支出的五分之三左右，其中近半是投入打造先進製程技術的新產能，而這類先進技術生產的晶片大致充裕。

產業分析師表示，這樣的支出方向，可能代表用於汽車、家電和各種一般裝置的普通晶片供應持續吃緊，也代表訂單依然得久等交貨。

台積電和Sony集團9日宣布將在日本耗資70億美元合蓋晶圓廠，初期將採22/28奈米製程，要到2024年才會量產。但華爾街日報指出，這不會有助於解決目前衝擊汽車和電子產品生產的問題。

這也反映全世界晶片供應失衡的問題，也就是在規模4,640億美元半導體產業中，並非所有晶片的生產都是均等的。原因就在於先進和成熟製程晶片的價格差距鮮明，根據貝恩顧問公司的資料，一片5奈米製程的晶圓今年售價約1.7萬美元，遠高於28奈米製程晶圓的約3,000美元；前者的晶片用於 iPhone 13等最新款智慧手機，後者晶片則用於處理較簡單的功能，例如將裝置連上Wi-Fi網路。

科技市場研究業者Counterpoint Research估計，展望未來，對傳統製程晶片的投資押注受到侷限，代表這類晶片供不應求的情況將延續至2024年。

許多傳統製程晶片業者不願為新產能大手筆投資，因為當幾年後新廠落成開始投產時，市場可能供過於求，導致工廠利用率低落且虧損。

Counterpoint駐台灣研究主管蓋欣山（Dale Gai）表示，成熟製程晶片的新工廠，例如28奈米廠可能會先面臨虧損，原因是面臨前期成本和初期生產良率較低，這是最大型競爭同業營運有效成本結構的老廠房所不會面臨的問題。

半導體 奈米 台積電

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