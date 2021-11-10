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國際原油期貨大漲 金價續漲、鋁率基本金屬下跌

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

油價大漲，美國一份能源報告預測明年原油供應會增加，市場推測拜登政府可能擱置釋出緊急貯油的計畫。黃金維持在兩個月來高峰，在美國和中國大陸本周通膨數據發布前，金價受到債券殖利率走低的支撐；大多數基本金屬走低，鋁價領跌。以下是整理自彭博的商品行情：

油價大漲

紐約原油期貨周二收漲2.7%，12月西德州中級原油（WTI）期貨合約上漲2.22美元，結算價報每桶84.15美元；1月交割的布蘭特原油期貨合約上漲1.35美元，結算價報每桶84.78美元。

短期能源展望報告預計，市場將在明年初供應過剩，且價格會在12月從當前水準下跌。

瑞銀大宗商品策略師Giovanni Staunovo表示，「EIA報告偏鴿，因此不支持美國釋放戰略貯油，具有諷刺意味的是，這又推動了價格上漲。」

Vitol Group執行長Russell Hardy表示，需求已經回到了疫情前的水準，並有望在明年初進一步上升。他說，未來12個月市場供求「將相當緊張」，油價「確實有可能」飆升至每桶100美元。

黃金維持漲勢

紐約時間下午2:33，現貨黃金上漲0.3%至每英兩1,829.36美元，周一升0.3%；12月交割黃金期貨在紐約商品交易所上漲0.2%，結算價報1,830.80美元。白銀和鈀金下跌，白金上漲。

本季度黃金價格上漲，因為交易員認為即使在通膨持續上升的情況下，央行也不急於升息。

德國商業銀行分析師Daniel Briesemann在一份報告中表示，「美元走軟以及債券殖利率略有下降，都為黃金提供支撐。」不過，更多通膨壓力可能促使央行加快緊縮貨幣政策的步伐，美國和中國大陸將於周三發布CPI數據。

鋁價率基本金屬下跌

當地時間下午5:56，倫敦金屬交易所鋁價下跌1.9%，結算價報每噸2,556.50美元； 其他基本金屬大都下跌，鎳下跌1.2%，銅下跌0.9%，錫和鋅則小幅上漲。

美國勞工部周二公佈的數據顯示，10月份生產者價格較上月上漲0.6%，符合經濟學家的預期。報告顯示，運輸瓶頸、材料短缺和勞動力成本上升損及製造商，這可能會削弱對金屬的需求。

北京政府敦促礦企增產後，大陸煤炭供應再次增加，電廠和主要工業用電大戶得以開始重建庫存，這意味大陸鋁的供應可能會得到提振。截至9月，大陸鋁供應已連續五個月下降。

「鋁價短期內仍在震盪向下，因為煤炭價格的大幅下跌仍在加劇看跌氛圍，」 ING高級大宗商品策略師Wenyu Yao說，「煤價下跌減輕了氧化鋁生產投入成本不斷上升的壓力」。

美國 通膨 紐約

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