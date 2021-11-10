三星和瑞薩都已向美提交供應鏈資料 保留客戶機密資訊

日經亞洲報導，南韓三星電子和日本瑞薩電子也加入亞洲半導體業者遵循美國要求的行列，在8日前提交供應鏈資料。

瑞薩電子和鎧俠（Kioxia）表示，他們已依循美國政府的要求，自願提供資料，協助釐清全球供應鏈的脆弱處。不過兩家公司說，他們在提交的資料中未提供詳細客戶資料。

南韓的三星電子和SK海力士也在8日提交資料，同樣未含機密客戶資料。兩家業者和台積電一樣，表示保留機密的客戶資料。

美國商務部長雷蒙多9日在記者會上表示：「過去兩周，我和包括台積電在內的多家半導體公司執行長談話，要求他們遵守…包括台積電在內，和我談話的每位執行長都表示這是好的想法。」

關於中國大陸指責美國政府藉此強迫業者交出機密資料，雷蒙多說，「要說這是脅迫是可笑的，因為它是自願的」。