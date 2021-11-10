美元震盪走低 日圓在Fed主席可能換人消息後連四日走升

美元指數周二在震盪交投中下跌，投資人密切留意周三將公布的通膨指標。日圓連四日走升。

美國10月生產者物價指數（PPI）強勁上漲，暗示高通膨可能持續 一段時間，因疫情導致供應鏈緊張。但在周三公布的消費者物價指數（CPI）數據公布之前，交易員們不願大幅推動走勢。

美元指數跌0.1%，至93.983，歐元升值0.1%，至1.1594美元。

日圓兌美元升值0.3%至112.87，連續四日走升，創下8月中旬以來的最長連漲紀錄。日圓在聯準會理事布蘭納德就聯準會主席一職面談的消息傳出之後走升。

道明證券資深外匯策略師Mazen Issa預料，消費者物價公布後，匯市有更多波動。路透調查的經濟學家預計，本月CPI將從上月的0.2%上升至0.4%，備受關注的核心CPI指標較去年同期增加0.3個百分點至4.3%，遠高於聯準會2%的年平均通膨目標。

英鎊兌美元變動不大，報1.3561美元。上周因英國央行意外決定維持利率不變而受挫。

紐元兌美元跌0.5%，報0.7132美元，周一紐元一度跳漲。紐西蘭央行本月可能升息至多50個基點的預期心理，一直在為紐元提供支撐。

對風險敏感的澳幣兌美元跌0.6%，報0.7378美元。