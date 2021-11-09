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三星傳2年內關停DDR3生產線 產能限制支撐價格看漲

集微網 / 集微網

集微網消息，半導體業內透露，三星電子已經停止了DDR2內存的生產，並計劃在今後兩年內停止生產DDR3晶片。

據《電子時報》報導，消息人士稱，三星電子作爲4Gb DDR3內存的最大供應商，決定停止對低密度DRAM內存的生產能力的投資，並將更多精力放在利潤更高的CIS的生產上。在此情況下，DDR3價格預計下跌空間有限。

存儲晶片設計廠商晶豪科技也表示，隨著三星退出DDR3領域，4Gb DDR3的價格預計將更加穩定，2022年價格不太可能面臨下行壓力。目前DDR3價格正在進行短期廻調，但明年第一季度和第二季度看漲。

另據閃存廠商創見資訊透露，DDR3晶片在其DRAM庫存佔比達50%，因爲在未來3-5年內，公司必須爲工業控制領域的需求備貨。到2022年，DDR3將佔DRAM總庫存40%左右。董事長束崇萬表示，供應限制將給DDR3價格帶來長期支撐。

與此相對的是，主流DDR4價格明年第一季度將面臨下行壓力，因某些非內存IC的持續短缺將繼續擾亂客戶對DDR4晶片的需求，殺手級應用的缺乏也將在短期內對DDR4需求產生負面影響。

不過，消息人士也指出，DDR4的價格可能會在2022年第二季度停止下跌，並在下半年開始上漲。

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