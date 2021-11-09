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影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
亞馬遜創辦人貝佐斯和女友桑切斯6日參加一場慈善晚宴時，被人拍到桑切斯跟好萊塢巨星狄卡皮歐貌似「一拍即合」地相談甚歡。影片放上推特後，引發網友熱議跟大肆轉發。畫面翻攝：Twitter/Variety
亞馬遜創辦人貝佐斯和女友桑切斯6日參加一場慈善晚宴時，被人拍到桑切斯跟好萊塢巨星狄卡皮歐貌似「一拍即合」地相談甚歡。影片放上推特後，引發網友熱議跟大肆轉發。畫面翻攝：Twitter/Variety

亞馬遜創辦人貝佐斯和女友桑切斯（Lauren Sánchez）日前參加一場慈善晚宴時，被人拍到桑切斯跟好萊塢巨星李奧納多．狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）貌似「一拍即合」地相談甚歡。影片放上推特後，引發網友熱議跟大肆轉發，貝佐斯也親自上推特貼照，向李奧發出開玩笑的警告。

今日美國報報導，貝佐斯、桑切斯與狄卡皮歐都是6日舉行的年度洛杉磯郡立美術館藝術與電影慈善晚宴（LACMA Art+Film Gala）座上賓。從網路流傳的短片可見，即便貝佐斯站在旁邊，桑切斯一開始就幾乎貼到狄卡皮歐身上，隨後更浮現出燦爛笑容，雙眼更直盯著他看，還跟狄卡皮歐狀似相當投緣地短暫交談。狄卡皮歐則在講完話後揮手轉身離去，貝佐斯與桑切斯則跟在他的身後。

推特帳號「2cooI2blog」放上影片後，至9日已超過5000轉推、1.5萬推文引用與5.5萬網友點喜歡。就連貝佐斯也在自己的推特轉發，同時貼出一張自己打赤膊站在「危險！陡峭懸崖，足以致命」告示後方的照片，圖說則寫道，「李奧，過來這裡，我要給你看個東西…」。

貝佐斯 洛杉磯 李奧納多狄卡皮歐

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