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三星證實已向美國政府提交供應鏈信息 客戶信息除外

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路透社
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集微網消息，三星電子今（9）日證實，已向美國政府提交有關其半導體供應鏈的數據，不包括客戶信息等敏感信息。

據韓聯社報導，三星電子表示，“我們按照美國商務部的指導方針提交了半導體供應鏈數據。”

9 月下旬，美國商務部要求主要晶片公司和汽車製造商“自願”共享商業信息，以應對全球晶片危機，此前總統拜登發佈行政命令以確保和加強美國關鍵產品的供應鏈。

美國政府的信息披露要求立即引發了晶片製造商的擔憂，因爲包含晶片庫存、技術節點以及定價、客戶、銷售記錄等敏感商業機密。雖然美國政府表示信息共享是“自願的”，但各家公司都面臨著按要求提交信息的壓力。

美國商務部長Gina Raimondo甚至警告稱，如果企業不回應這一請求，那麽我們的“工具箱”裡還有其他工具，要求它們向我們提供數據。

美國 三星 半導體

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