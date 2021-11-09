AMD贏得Meta訂單 將爲其提供數據中心晶片

集微網消息，當地時間周一，AMD宣佈與Meta（原Facebook）達成合作，AMD將爲Meta提供數據中心晶片。

圖源：CNBC

據悉，Meta 的數據中心將採用AMD的 Epyc 處理器。AMD CEO蘇姿丰透露，本周晚些時候將在開放計算高峰會 (OCP) 上釋出更多與 Meta 的合作細節。

CNBC報道指出，隨著微軟、亞馬遜和谷歌等雲計算供應商購買AMD的晶片來運行他們的服務，AMD正在從市場領先者英特爾手中奪取市場份額。近年來，與競爭對手英特爾處理器相比，AMD獲得了一些性能優勢。

上個月，蘇姿丰表示，最近一個季度，該公司數據中心晶片的銷售額同比增長了一倍，佔公司銷售額的20%。數據中心晶片是AMD嵌入式、企業和半定製業務的一部分，該業務上季度的銷售額爲19億美元，同比增長69%。