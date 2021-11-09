日經：東芝將分拆爲基礎設施、器件及半導體存儲器三家公司

經由波羅的海海底連接俄羅斯到德國的北溪二號（Nord Stream 2）天然氣管，遭到美國和部分歐洲國家詆毀是俄羅斯為歐洲天然氣購買國設陷阱的一項陰謀。實際上它不是，它是俄羅斯一項長達30年的計畫的最後環節，其目的是要分散俄羅斯石油和天然氣出口依賴經由幾個前蘇聯鄰國輸送的路線。

2021-11-09 15:33