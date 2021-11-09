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日經：東芝將分拆爲基礎設施、器件及半導體存儲器三家公司

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集微網消息，據日經中文網報道，東芝正考慮按主要業務將公司分割成三部分，分別爲基礎設施、器件及半導體存儲器，而後重組爲三家企業。

圖源：日經新聞

東芝日前表示：「在製定旨在提高企業價值的中期經營計劃過程中，業務分割正作爲一個選項進行討論是事實」。

據悉，截止到3月底，東芝旗下共計擁有296家子公司和11萬7300名員工。

此前的報導顯示，東芝近年來一直在進行業務重組，該公司在9月底關閉位於中國大連的一家工廠，爲該公司在中國建設的首個生産中心，已運營30年。

此外，東芝還關閉了位於日本埼玉縣的一家工廠。該工廠於1965年開始運營，是東芝的第一個彩電工廠，但東芝在2012年停止了電視的日本國內生産。

東芝 日本

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