日經：東芝將分拆爲基礎設施、器件及半導體存儲器三家公司
集微網消息，據日經中文網報道，東芝正考慮按主要業務將公司分割成三部分，分別爲基礎設施、器件及半導體存儲器，而後重組爲三家企業。
圖源：日經新聞
東芝日前表示：「在製定旨在提高企業價值的中期經營計劃過程中，業務分割正作爲一個選項進行討論是事實」。
據悉，截止到3月底，東芝旗下共計擁有296家子公司和11萬7300名員工。
此前的報導顯示，東芝近年來一直在進行業務重組，該公司在9月底關閉位於中國大連的一家工廠，爲該公司在中國建設的首個生産中心，已運營30年。
此外，東芝還關閉了位於日本埼玉縣的一家工廠。該工廠於1965年開始運營，是東芝的第一個彩電工廠，但東芝在2012年停止了電視的日本國內生産。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言