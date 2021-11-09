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與埃及戰略對話 美將挑戰人權問題

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
埃及外長舒凱里（左起）與布林肯將舉行對話，外界關注美國是否能減緩埃及人權惡化的狀況。（Photo on @SecBlinken via Twitter）
埃及外長舒凱里（左起）與布林肯將舉行對話，外界關注美國是否能減緩埃及人權惡化的狀況。（Photo on @SecBlinken via Twitter）

埃及能否滿足美國人權的要求？美國國務卿布林肯8日表示，將與埃及展開2天的戰略談話，將會聚焦雙邊關係與以巴衝突，也會關注人權議題。自從埃及總統塞西2013年軍事政變上台後，大量逮捕政治犯且對反對派無情打壓，讓國際人權組織紛寄望拜登能在人權議題施壓塞西，但埃及卻一直是美國在中東重要的盟友。

盼埃及改善人權

根據《美國之音》報導，埃及外交部長舒凱里8日抵達美國，將與布林肯展開2天的戰略對話。布林肯表示，將會針對雙邊關係、區域衝突進行討論，包括以巴最新衝突、蘇丹軍事政變還有伊朗核協議問題，布林肯希望埃及能再協助調停以巴衝突。

布林肯受訪時還說，會持續向埃及政府要求改善人權，這也對兩國雙邊關係鞏固非常重要。拜登上任後多次強調人權外交，因此國際人權組織呼籲拜登在人權上向埃及施壓的呼聲愈來愈高。埃及自從總統塞西2013年透過軍事政變上台後，遭人權團體指控關押上萬名政治犯。

埃及戰略地位重要

《半島電視台》報導，雖然埃及稍早公布了人權的國家戰略，舒凱里受訪時也強調會讓埃及人決定可以保證他們福利的社經政體制，但被外界懷疑這只是表態性質。且外交部也語帶保留的說，人權的改善進度需要考量社會現況、發展的現實與宗教、文化的背景。

不過埃及長期以來都是美國在中東地緣政治重要的盟友，因為掌握蘇伊士運河、與加薩走廊接壤，讓埃及的戰略地位顯得非常重要。不過相較前任總統川普對塞西友善的態度，拜登總統上任前就多次強調不會再給塞西開政策支票，且曾在3月表達對埃及人權惡化的擔憂。

不過以色列與巴勒斯坦5月爆發衝突時，因為埃及的調停才停止衝突，拜登當時曾表達對埃及的感謝，可見兩國利益糾結甚深。因此，這次美、埃舉行戰略對話，外界也相當關注美國對人權的要求是否會對埃及有效。

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