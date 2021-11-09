聯準會發布報告 警告大陸房地產業對美國經濟構成風險

聯準會（Fed）周一提出警告，中國大陸房地產業形成的金融壓力，對美國金融體制構成風險，並點名恒大集團之類負債累累的房地產公司可能成為足以釀災全球的禍首。

聯準會在每年兩次的《金融穩定報告》中指出：「鑒於中國經濟和金融體系規模龐大，與全世界其他地區貿易關連深廣，在中國的金融壓力可能因風險胃口惡化而波及全球金融市場，對全球經濟成長構成風險，也影響美國。 」

聯準會表示，對中國大陸感到憂心，因為當地的「企業和地方政府債務仍高，金融業槓桿也高，尤其是中小銀行，而房地產價格漲過了頭。」

「在這個環境下，目前鎖定舉債機構進行中的監管，可能壓迫一些高負債的企業，尤其是房地產，最近恒大集團的隱憂即為明證。」

聯準會也對美國風險資產價格持續上漲發出警告，稱如果經濟形勢惡化，風險資產更容易受到價格崩盤的衝擊，並稱穩定幣構成新的威脅。

報告中說：「如果投資者風險胃口惡化，抗疫進展令人失望，或者經濟復甦停滯，資產價格容易出現大幅下跌。」

美國房地產

美國房地產市場也引起了聯準會的關注。聯準會指出，自5月發布上次報告以來，房價「迅速上漲」。不過，聯準會說並未發現像衍生2008年金融危機那樣的市場危險行為。

雖然聯準會對資產價格上漲發出警告，但多位經濟學家認為，這種情況與聯準會本身政策大有關係。2020年3月新冠疫情向美國襲來之時，聯準會將利率降至接近零的水準，並開始大量購買美國公債和抵押貸款支持證券，推動股市和其他投資上漲。雖然股市很早就超過了疫情爆發前的水平，但聯準會仍維持緊急刺激措施，協助大幅放緩的就業恢復成長。

穩定幣

聯準會也指出，穩定幣構成了一個新的威脅，另外隨著社交媒體對交易的影響越來越大，類似於今年迷因股狂潮的「難以預測」的波動可能會變得更加頻繁。

在最新的文件中，聯準會說穩定幣「容易遭到擠兌」，任何問題都可能「由於支持他們的資產缺乏透明度和治理標準而放大」。上周，聯準會會同美國財政部和其他機構敦促國會，要求通過立法將穩定幣像銀行一樣加以監管，例如對資本嚴格要求且持續進行監管。