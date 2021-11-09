金價漲至兩個月最高 鋁價率基本金屬上漲 油價漲勢放緩

受美元下跌提振，金價周一升至兩個月最高價位；基本金屬走高，鋁價領漲，投資人預期美國基建法將提振金屬需求；沙烏地阿拉伯提高原油售價推動油價上漲，但在美國發出遏制原油和汽油價格的信號後漲勢降溫。以下是整理自彭博的商品行情：

金價漲至兩個月高位

紐約時間下午1:38，現貨黃金上漲0.4％至每英兩1,825.65美元，上周上漲2%。12月交割的黃金期貨上漲0.6%，結算價報1,828美元。白銀，白金和鈀金全數走高。

眾議院通過美國幾十年來最大規模基建法案後，市場信心回暖。美國股市隨美債走高，美元下跌，由此提升了黃金對外國投資者的吸引力。

本季黃金價格上漲，因為交易員認為即使在通膨持續上升的情況下，央行也不急於升息。這給債券殖利率帶來壓力，美國10年期公債殖利率跌破1.5%，令作為替代投資品的黃金變得更具魅力。

鋁銅上揚 美基建釋利多

當地時間下午5:51，倫敦金屬交易所鋁價收高1.9%，報每噸2,605美元；銅價收高1.3%，報每噸9,637.50美元；所有其他基本金屬均上漲。

美國國會上周五通過了基建法案，從而將在未來幾年釋出用於道路、橋梁、公共交通和其他項目的5,500億美元新支出。

油價漲勢放緩

紐約原油期貨收高0.8％，盤中一度上漲1.7%。

美國能源部長Jennifer Granholm表示，總統拜登可能在本周發布公告以因應油價和汽油價格高漲的問題；Granholm沒有說明任何具體措施，但美國已經表示，釋放戰略油藏是考慮的一個選項。

不過， 沙烏地上周末以幾十年來最大幅度提高一些官方售價給油價帶來支撐；儘管價格上調，但亞洲買家可能會在下個月全額履約購買合同，這表明市場需求強勁。

Again Capital LLC的創始合夥人John Kilduff表示，只有美國和其他石油消費國共同努力才能大幅壓低價格。

12月交割的西德州中級原油（WTI）期貨上漲66美分，結算價報每桶81.93美元；1月交割的布蘭特原油期貨上漲69美分，收於每桶83.43美元。