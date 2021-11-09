元宇宙概念延燒 台積電ADR隨費半大漲

台積電ADR周一大漲2.6%收在120.91美元，追隨費城半導體指數連八漲的氣勢，較台北交易股票溢價達到11.8%。

費城半導體指數大漲1.3%，連八日上漲再創新高，今年以來已上漲36%，領先標普500指數25%的漲幅。元宇宙概念股延燒，超微（AMD）將供應Meta（前稱臉書）伺服器晶片，股價飆漲10.1%，輝達（Nvidia）漲3.5%。超微和輝達都是台積電的主要客戶。

美國股市三大指數周一小漲續創新高，標普500指數、那斯達克綜合指數連八日上漲，晶片股和基建類股領漲，強勁的非農就業數據和新冠治療藥物的突破性進展也提振市場對美國經濟的樂觀情緒。

道瓊工業指數上漲104.27點，收在36,432.22點；標普500指數小漲0.1%，報4,701.7點；那斯達克綜合指數上漲不到0.1%，報15,982.36點。標普500指數11大類股 中，材料股漲幅最大，達1.2%。

台灣加權股價指數昨天收漲118.40點，收在17,415.30點，台積電漲0.3%收在602元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 107.14 +6.21 105.50 1.56

中華電 CHT 110.48 +0.71 111.50 -0.91

台積電 TSM 672.96 +2.64 602.00 11.79

聯電 UMC 62.23 -1.31 62.50 -0.44

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據