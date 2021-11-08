英啟用新冠口服藥 最快月底可使用

新冠肺炎口服藥陸續問世，率先向美國申請緊急授權、由美國默沙東公司開發的新藥「莫納皮拉韋」將於本月底至 12 月初、透過藥物實驗進行推廣，並提供給具有重症風險的輕、中度患者使用；至於美國輝瑞公司開發的口服藥 Paxlovid，則可能要等到明年年初才有機會獲得英、美的使用許可，但試驗已發現可降低 89% 的重症或住院機率。

莫納皮拉韋搶先

路透社指出，英國已在上週率先成為全球首個批准莫納皮拉韋應用的國家，並推薦將該藥物用於輕度至中度新冠肺炎患者，且使用者至少有一種潛在的重症風險，如肥胖、老年糖尿病和心臟病等。

新冠肺炎疫苗覆蓋率提升速度趨緩，各界將目光投向新冠肺炎口服藥，默沙東公司的「莫納皮拉韋（molnupiravir）」和輝瑞公司的「Paxlovid」備受關注。而莫納皮拉韋正積極申請美國緊急授權，美國顧問預計於 11 月 30 日開會，審莫納皮拉韋的安全性和有效性數據；Paxlovid 則預計於年底取得美國授權。

輝瑞口服藥有潛力

此外，英國衛生安全局首席醫療顧問霍普金斯指出，英國將在本月底至 12 月初左右通過藥物試驗開始推廣使用，且迄今為止莫納皮拉韋的所有試驗都是在「未接種疫苗」族群中完成的，有助於瞭解其廣泛使用的潛力，但輝瑞的 Paxlovid 則還需要幾個月的時間才能得到許可。

不過路透社提到，美國總統拜登說，美國政府已取得數百萬劑的輝瑞口服藥。且藥廠表示，試驗已發現，Paxlovid 可使新冠肺炎成年確診者的住院、死亡機率降低 89%。

關於台灣目前對於新冠肺炎口服藥的採購進度，指揮中心指揮官陳時中前月於立院對媒體表示，目前台灣已經快和默沙東公司簽約。但至今指揮中心仍未發出簽約成功的消息。

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