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比爾蓋茲點名！預言「這些巨頭公司」30年後股價會垮

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
微軟創辦人比爾蓋茲上周在COP26氣候峰會中表示「主導市場超過一世紀的石油巨頭可能會陷入困境，並預言30年後相關企業將陸續倒閉」。路透
微軟創辦人比爾蓋茲上周在COP26氣候峰會中表示「主導市場超過一世紀的石油巨頭可能會陷入困境，並預言30年後相關企業將陸續倒閉」。路透

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）上周在COP26氣候峰會中表示「主導市場超過一世紀的石油巨頭可能會陷入困境，並預言30年後相關企業將陸續倒閉」。

根據「AXIOS」報導，比爾蓋茲4日在COP26氣候峰會中以簡報指出，「隨著全球捨棄化石燃料改採用更乾淨、可再生的能源，石油巨頭未來恐面臨倒閉的結局，其股票價值在30年內甚至可能變得極低」。

美國最大石油和天然氣生產商「埃克森美孚」（Exxon Mobil）、英國石油公司BP和世界第二大石油公司「荷蘭皇家殼牌」（Royal Dutch Shell）為例，上述股價在過去5年都呈下跌趨勢，尤其是在疫情期間大大削弱對石油的需求。

埃克森美孚光去年就虧損達200億美元（約新台幣5576億），同時隨著美國等國家改變能源政策以應對氣候變化，以及汽車行業走向電動趨勢，投資者對石油股的未來越來越懷疑。。

比爾蓋茲還在會議中補充，稱「這些石油公司未來若朝再生能源發展的話，例如使用碳排放量較少的低碳氫等乾淨能源，或許還有生存機會」，不過國際能源總署（IEA）分析師巴哈（Heymi Bahar）卻持悲觀看法，稱「大型石油公司不太可能成為再生能源技術的領導者」。

比爾蓋茲 再生能源 美國

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