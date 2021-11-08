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日政府擬修法補貼台積電設廠 日經：最快12月著手

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
日經報導日本政府計劃最快12月向議會提案修法，為補貼先進半導體廠設廠奠定法律基礎，台積電可望成為第一家受惠業者。（路透）
日經報導日本政府計劃最快12月向議會提案修法，為補貼先進半導體廠設廠奠定法律基礎，台積電可望成為第一家受惠業者。（路透）

日經亞洲報導，日本政府將建立一套法律架構，以便為在國內新蓋先進半導體廠提供補貼，而且首先將從台積電規劃在熊本縣設廠著手。

在全球晶片短缺導致汽車等諸多產業供應受擾之際，世界許多國家日益將晶片視為國安議題。日本政府為了強化國內供應，計劃最快12月向議會提案修法，並且制定有關補貼營建新廠的明確規定。

日本政府尋求修訂目前適用於發展5G無線技術企業的法律，修訂後要把半導體業者視為新的優先重點領域。政府將確保在2021年度追加預算中相當於數十億美元的資金，在新能源與產業技術開發組織下設立一檔補貼基金。

符合補貼資格的工廠在投入運營後，可能必須維持穩定的生產、投資和技術發展，也可能被要求在短缺時期提高產量，並被要求遵守防止技術外洩的法律。

日經亞洲報導，台積電預定在熊本設廠，預計將成為這套法律架構的第一家受惠業者。先前，日本首相岸田文雄在宣布解散國會眾議院後的記者會上提到，台積電日本投資案將達1兆日圓（88.2 億美元），日經的報導說，日本政府據傳打算補助這1兆日日圓投資的一半，其他晶片業者未來也會獲得補貼資格。

台積電的熊本廠將在2022年開始興建，2024年開始量產，主要利用22奈米至28奈米技術生產晶片。這些並非是用於智慧手機的先進晶片，而是用於從汽車到家電等廣泛產品的晶片。

世界貿易組織（WTO）為了促進公平貿易，會把提振出口的補貼和用於交換使用國內零件與材料的補貼視為自動違規，也就是「紅箱」補貼，至於對台積電的補貼被普遍視為是落入「琥珀色補貼」（Amber Box）範圍，這種情況是以個案的方式來判斷扶植情況。不過，其他國家也可能會向WTO提出爭議，取決於這些補貼如何實施。

日本 台積電 熊本 半導體

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