港避險基金雪湖資本將清算旗下亞洲基金 焦點轉向大陸
金融時報引述消息人士報導，香港避險基金公司雪湖資本將開始清算旗下亞洲基金Asia Master Fund，因管理該基金的兩位投資組合經理人已於本月初離職。
這兩位投資組合經理Paul Kim和Yusuke Saito已在1日離職，這兩人先前與雪湖資本創辦人馬自銘共同操盤這檔亞洲基金。這意味雪湖資本將停止投資日本和香港，將投資焦點轉向中國大陸。
這兩位基金操盤手離去，對雪湖資本是又一記打擊，這家公司對中國大陸的投資部位近來蒙受重大損失，因大陸監管機構出手管制部分企業，對陸股帶來動盪。
消息人士說，投資這檔亞洲基金的投資人，可請求轉換至雪湖資本旗下另一檔中國大陸基金。雪湖資本對此不予置評。雪湖資本的資產管理規模約為20億美元。
消息人士也說，雪湖資本管理的中國大陸基金，今年來大跌約20%。
根據金融時報看到的資料，這檔亞洲基金的績效如何不得而知，但在這兩位投資組合經理離職前，花旗集團財富管理部門已向客戶表示，把這檔基金列入觀察名單。
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