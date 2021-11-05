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健身器材公司Peloton大降財測 盤後股價暴跌近30%

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美國健身公司派樂騰（Peloton）大幅下修全年財測。 路透
美國健身公司派樂騰（Peloton）大幅下修全年財測。 路透

美國健身器材公司派樂騰（Peloton）周四（4日）大幅下修全年財測，營收最多將比原先估計的少10億美元，健身課程的訂戶也會不如先前預期，利潤率亦調降。彭博資訊說，這顯示派樂騰掙扎於適應疫後時代。

利空傳出後，派樂騰股價在周四盤後暴跌近30%，勉強維持在每股60美元左右。

對於今年末假期零售旺季的業績預測，派樂騰估計銷售額在11億到12億美元；FactSet訪調分析師預期的平均則是14.9億美元。

這家以健身腳踏車和線上健身課程知名的公司，現在將本會計年度（至明年6月底）全年營收估為44億到48億美元。三個月前的預估數額是54億美元。

派樂騰是被「新冠現象」帶旺的代表之一，疫情封鎖期間人們困在家裡時，爭相訂購公司的產品在家運動。現在大家重回辦公室、學校和健身房，對其設備的需求漸漸消退。而供應鏈瓶頸、原物料商品與運費價格高漲，也都拖累派樂騰營運。

公司表示，本會計年度預期課程訂戶將有345萬人，不如先前所說的363萬人。毛利率修為32%，低於原本預期的34%。

上季（7月到9月）派樂騰營收8.053億美元，虧損3.76億美元，或每股虧損1.25美元。去年同期每股盈餘0.2美元。

健身 疫情 腳踏車

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