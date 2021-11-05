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受客戶高通、輝達大漲激勵 台積電ADR大漲3.3%

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電

台積電ADR周四（4日）漲3.32%，收在117.79美元，較台北交易股票溢價11.83%。聯電、日月光皆小漲。

高通股價大漲12.7%，高通稍早表示，本季營收和獲利展望優於預期，受惠於手機、汽車和其他網路設備的晶片需求飆升。費城半導體指數大漲3.5%，輝達（Nvidia）勁揚12%。

標普500和那斯達克指數周四連續第六日創收盤新高，高通的亮眼財報助晶片類股類股大漲，且投資人正消化美國聯準會（Fed）開始縮減每月購債的決定。

道瓊工業指數跌33.35點，或0.09%，收報36,124.23點；標普500指數漲19.49點，或0.42%，收報4,680.06點；那斯達克指數上揚128.72點，或0.81%，終場報15,940.31點。

台股加權股價指數跌0.25%，收報17,078.86點，台積電跌0.84%，收報587元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 100.6 0.42 98.1 2.54

中華電 CHT 110.15 0.05 111 -0.76

台積電 TSM 656 3.32 587 11.83

聯電 UMC 59.97 0.75 58.6 2.33

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 標普 台股

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