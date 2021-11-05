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國際油價大跌 市場猜測美國可能動用戰略儲油 金價反彈

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

國際油價跌至一個月來最低水平，OPEC+維持既定增產步伐，無視美國要求加大增產幅度的呼聲，令市場猜測美國可能動用戰略儲油；英國央行跟隨聯儲會作出鴿派貨幣政策決定後，金價加大從三周低點的反彈走勢；鋁價率工業金屬下跌，因中國打擊煤炭囤積和投機活動拉低燃煤價格，緩解了供應之憂。

油價下跌

紐約12月西德州中級原油（WTI）期貨下跌2.05美元，結算價報每桶78.81美元，跌幅達2.5%。 1月交割布蘭特原油期貨下跌1.45美元，結算價報每桶80.54美元。

OPEC+開會批准12月每日增產40萬桶；主要消費國表示這一步伐太慢，無法支持疫後經濟復甦。

美國總統拜登帶頭呼籲OPEC+增產，但沙烏地等國表示拒絕，稱疫情繼續威脅市場。美國國家安全委員會發言人表示，美國將考慮手中所有工具以應對高油價問題。

金價擴大漲幅

紐約時間中午12:18，現貨黃金上漲1.3%至每英兩1,793美元；周三曾一度下跌1.6%至10月13日以來的最低盤中價位。

紐約黃金期貨上漲1.7%，報1,793.50美元。白銀期貨上漲2.9%，報23.9110美元；白金期貨上漲0.7%，報1,029.30美元。

倫敦銅期貨下跌0.2%，報9,439.00美元；鋁期貨下跌3.8%，報2,554.50美元；鋅期貨下跌2.0%，報3,240.50美元；

鎳期貨下跌0.1%，報19141美元。

美國 紐約 油價

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