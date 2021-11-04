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英格蘭銀行未如預期升息 表示未來數月內非升不可

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電
英格蘭銀行（英國央行）4日會議決定將基準利率維持在0.1%，出乎市場預料，同時維持現行購債目標，顯示央行對英國經濟成長減緩的憂慮，高於通膨升高的威脅。 歐新社
英格蘭銀行（英國央行）4日會議決定將基準利率維持在0.1%，出乎市場預料，同時維持現行購債目標，顯示央行對英國經濟成長減緩的憂慮，高於通膨升高的威脅。 歐新社

英格蘭銀行（英國央行）4日會議決定將基準利率維持在0.1%，出乎市場預料，同時維持現行購債目標，顯示央行對英國經濟成長減緩的憂慮，高於通膨升高的威脅。英鎊隨即大幅貶值，公債價格急升，殖利率下降。

決策官員也對市場認為明年利率將升到1%的預期「打臉」。不過央行仍表示，最近經濟數據證實「未來幾個月內」利率必須上升，以維持通膨不致超標；並強調主要的不確定性仍在就業市場的動向。

央行總裁貝利不久前才警告，通膨出乎意料之高，必須控制物價壓力，使金融市場充分預期央行本周會議將決定升息；現在央行按兵不動，可能使央行的信譽備受質疑。

決策官員也更新了經濟預測，將明年的預估成長率從5.3%下修到5%；並上修通膨預估，現在預測2022年4月時消費者物價將年升5%，是2011年來的最大升幅。大部分官員認為通膨升高是短暫現象，且強調並沒有多少工具可以阻止物價漲勢。

官員們益發擔憂經濟成長展望，強調供給面瓶頸及油品、天然氣及電價飆漲，正在壓抑消費，因此經濟要到明年第一季才會恢復到疫情之前的水準，比原先的預估晚一季。央行並決定維持現行購買資產計畫，購買行動預訂於今年底結束。

央行這次雖未升息，但表示「未來幾個月內」必須升息，已使英格蘭銀行在緊縮之路上領先其他主要央行。美國聯準會3日雖啟動「退場」程序，但主席鮑爾仍表示在勞動市場進一步改善之前不會升息。歐洲央行總裁拉加德日前也表示，她認為升息的條件在2022年內不大可能滿足。

央行宣布暫不升息後，英鎊對美元匯率立即重貶0.8%，報1.3752。公債價格急升，貨幣市場對12月時的預估利率升幅也從28基點縮小到17基點。

通膨 英國

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