加碼隔天反手賣！女股神狂拋390萬股地產商Zillow股票

「女股神」伍德（Cathie Wood）旗下的指數股票型基金（ETF）周三拋售了390萬股美國網路房地產業者Zillow的股票，因為該股跌勢加劇。

依周三收盤下跌22.95%到65.86美元的價格估算，伍德賣掉的Zillow股份，大約價值2.55億美元，大概是周二買進288,813股的10倍，當時總部位於西雅圖的Zillow宣布退出房屋轉手市場。

Zillow股價連跌3天，因投資人質疑這家公司的戰略目標，它本來是一家協助屋主售屋的公司，後來卻靠房屋轉手業務獲利。該業務通常是低價買屋，稍加修繕後再出售獲利。

伍德執掌的方舟投資管理公司（Ark invest）每日更新的數據，僅提供投資組合的變化，但不說明買賣價格。因為不包括投資人流動引發的申購和贖回狀況，所以確切的交易活動可能有所不同。

被伍德拋售之後，Zillow在ARK Innovation ETF、ARK Next Generation Internet ETF和ARK Fintech Innovation ETF等多檔基金的占比各剩下不到1%。