美議員提案擴大電動車稅務優惠 高價車也適用

美國民主黨聯邦眾議員周三（3日）提出一項社會支出與氣候條款修正案，建議稅務優惠納進較高價電動車，享最高12,500美元的全額稅金優惠；並降低可申請補助的車主收入門檻。此一修正案是美國總統拜登1.75兆社會與氣候支出方案的一環，若修正通過，可望成為提振美國電動車市場的主要力量。

周三這項修正提案，要將能夠適用全額稅金優惠的廂型車、休旅車（SUV）、卡車等電動車輛售價上限都提高到80,000美元。先前的上限規定分別是：廂型車64,000美元，SUV 69,000美元，皮卡74,000美元，轎車則維持在55,000美元。

可申請全額稅負優惠的車主收入門檻，也提議由先前的個人所得40萬美元或共同所得80萬美元，降低到個人所得25萬美元或共同所得50萬美元。

修正案包括對「美國製造」的獎勵，規定「工會製造」的電動車輛可享4,500美元補貼，美國製造的電池可有500美元補助。自2027年起，電動車必須是在美國製造，才能申請稅負優惠，該優惠最高12,500美元。

不過，這項修正案部分優惠條件限定電動車須由美國工會組織所在工廠製造，或是電池為美國製造，已招致外國車廠與外國政府的強烈批評，25位駐美外國大使上周五寫信向國會議員抗議。共和黨亦表示，反對稅務優惠奬勵與工會勞工掛鉤。

美國財經新聞網站CNBC說，補助限工會工廠，將讓通用汽車（GM）與福特汽車（Ford）受惠最多。路透說，克萊斯勒的母公司Stellantis也會是主要獲益者，因為這三家車廠的車輛都在有全美汽車工人聯合會（UAW）工會代表的車廠生產。

目前美國電動車市場領導者特斯拉（Tesla）的工廠，不是UAW工會工廠。路透說，特斯拉和外國車廠一向阻擋UAW在其工廠組織工會。