氣候科技崛起！「碳中和」如何改變一個產業？

COP26氣候大會將在10月31～11月12日召開，被視為「人類搶救地球的最後機會」，屆時197個締約國將坐上談判桌、訂定減排目標。COP26關鍵進展、系列解析報導請鎖定《遠見》數位平台。

似是呼應《聯合國氣候變化綱要公約》第26次締約方大會（COP26）的任重道遠，蘋果在大會即將召開前夕的10月27日，公布了新增的60餘家轉換至再生能源的供應鏈廠商，其中赫然有國巨、TPK-KY和欣興電子等台廠。

這意味著蘋果宣布2030達到碳中和，雖然很難做到，但蘋果顯然是來真的，而且雷厲風行。

一切皆有軌跡。

自2018年起，蘋果便規定所有的零售店、辦公室和資料中心，展開百分百使用可再生能源的措施。2020年喊出碳中和的企業願景後，2021年的春季新品發表會上，蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）再次重申，蘋果目前在全球的經營事業，均已實現了碳中和，並將於2030年在每一個產品上實現這一目標。

為了達到目標，蘋果大幅增加了轉換至再生能源的供應商。

眾多台廠因此被要求承諾零碳，除了上述三家台廠，綠色製造供應鏈的名單上，還包括精技、鈦鼎、玉晶光、明翔、光寶、南電等。

細數這份名單上的175家公司，當然也有更早就響應蘋果碳中和的台灣供應商。

「護國神山」台積電、日月光，電子五哥鴻海、和碩、廣達、緯創、仁寶，以及可成、億光、雙鴻、奇鋐、鵬鼎、力麗等，甚至還有標籤大王正美、高球代工大廠明安國際，皆已承諾使用100％再生能源來製造零件和組裝蘋果產品。

供應鏈不「綠色製造」，可能就沒訂單，這或許是今年前往英國格拉斯哥參加COP26的台灣企業，尤其是電子業，比往年都來得踴躍的原因，要取經各國與會企業怎麼做「綠色IT」。

「用市場經濟督促企業轉型，才是解決氣候變遷最有效的做法，」氣象達人彭啟明為此下了一個結論說。

同時是天氣風險公司總經理的他，最近多了一項新頭銜：台灣氣候聯盟祕書長。

台灣氣候聯盟裡目前的成員，集結了台灣ICT產業超級強大的八家公司：台積電、台達電、友達、台灣微軟、光寶、宏碁、和碩、華碩，將聯合在COP26舉辦一場活動，發表最新的綠色主張。

巨頭們爭相啟動碳中和

不只是蘋果，主宰全世界科技業的其他巨頭，從最近改名為Meta的臉書、微軟、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet，到大陸的阿里巴巴與騰訊，也在今年不約而同做起一件事：爭相打造碳中和的氣候科技（climate tech），以期在新一輪的競爭中搶得先機。台灣製造業若想做它們的生意，同樣得先「綠化」。

鏡頭來到大陸杭州，號稱「新西湖十景」之一的雲棲小鎮，水光瀲灩，山色空濛。

但在幽深的山麓竹徑之外，阿里雲設在此處的「超級數據中心」，部署了全球規模最大的液冷伺服器機組。

伺服器被浸泡在一種特殊的絕緣冷卻液裡，運算產生的熱量，可被冷卻液直接吸收進入循環系統進行冷卻，散熱的全程無需風扇、空調等製冷設備，成功減低了約70％的能源消耗。

新技術帶來的成果，每年可節電7000萬度，節約的電力，可供西湖周邊所有路燈連續亮八年。

再來看騰訊，這家中國最大的社交媒體和視頻遊戲公司，剛過完農曆春節，董事長馬化騰便宣布啟動碳中和規劃。

騰訊針對水能互聯、飛行汽車、能源互聯網、數位水等，這些全新的「AI+環保」方式，即將展開可持續發展方案的探索。

而「世界第一大朵雲」、亞馬遜雲服務（AWS），則是積極思考如何為客戶提供「綠雲」服務。

比如，在資料中心的設計中，移除了傳統的不間斷電源（UPS），轉而採用了在每個機架的小型電池組合而成，進一步提高了能效和可用性。

其他舉措還包括，減少用於冷卻資料中心的水。在許多地區，AWS都使用室外空氣進行冷卻，只在炎熱季節少量用水，且避免採用飲用水冷卻資料中心。

另外通過創新，能夠利用實時傳感器數據監測不斷變化的天氣，進一步減少用水量。同時也通過與當地公共事業機構和社區合作、安裝現場水處理系統，積極尋找冷卻水再次利用的機會。

資料中心是能耗大戶

巨頭們如此積極減碳的原因之一，是它們全都坐擁龐大的資料中心。

各界公認，資料中心屬於高耗能行業，也是為數不多、未來能耗將持續增長的行業。而資料中心是科技公司的賺錢利器，在雲端運算、人工智慧乃至元宇宙商機中，必不可少。

因此資料中心相關行業是否能夠積極實踐碳中和，以達到《巴黎協定》中，在2030年之前，將全球升溫控制在攝氏1.5度之內的目標，意義重大。今年的COP26，希望進一步明文規定各國履約的「規則手冊」（Rulebook）。

據悉，「世界第二大朵雲」、微軟Azure，也正在嘗試多種新興技術，以減少Azure的環境足跡，包括開發更節能的新型伺服器冷卻系統，並嘗試以氫燃料電池，做為資料中心的備用電源。

一種「綠色IT」的新設計與基礎建設，排進了國際科技巨頭的進度日程。

世界第一家實現淨零碳足跡的企業，是谷歌，而就在2021年3月，谷歌就公開分享了資料中心的碳排放資訊。谷歌碳排放的新目標是，到2030年，每天24小時，以「綠色IT」的手段，為它所有業務提供無碳能源。

盤點外商科技公司在台灣設立的資料中心，谷歌願意再投入第三座資料中心的建設，而微軟也要把資料中心落地台灣。這些被形容為「吃電怪獸」的巨大建築物，會不會採用創新的氣候科技？值得觀察。

零碳，其實是企業之間的競爭

為何這麼多超級企業爭相花費巨大心力減少碳排放呢？

一來，自然是為了對抗氣候變化這一個全球性的威脅，二來在背後，仍然是一種企業間的競爭。

首先，它涉及企業社會責任，畢竟極端氣候變化的後果愈來愈尖銳，全人類沒人逃得過。一個企業在應對氣候變化問題的表現如何，直接關係到企業形象，積極的企業能夠佔據道義的高地，而不積極的公司在道義上，只能處於防禦的位置，甚至被人們厭棄。

其次，應對氣候變化不光是企業的軟實力競爭，要實現碳中和，背後還需要比拼新技術的開發，於是，零碳因此升級成了一條產業競爭的新賽道。

「碳達峰、碳中和目標的有序推進，將會帶來技術上的系統性變革，」阿里巴巴首席技術官程立如此判斷，碳中和很可能催生新的技術創新與合作。

科技公司的減碳投資：億美元起跳

從以下的投資金額，便可知各大超級企業對於「零碳新賽道」的重視程度。

蘋果近期規劃47億美元「綠色債券」，阿里巴巴的「綠色債券」是10億美元，微軟也設立了一個規模10億美元的「氣候創新基金」，以加速全球碳減排、捕獲和清除技術的發展。

為了進一步加快對建設零碳經濟所需新技術的投資，助推在未來10年所需的系統性變革，亞馬遜成立了「氣候宣言基金」（Climate Pledge Fund），計劃投資20億美元，支持其他富有遠見的企業，創造可持續發展的產品、服務與技術，該計畫正在穩步推進中。

碳中和，就這樣改變了資料中心產業。

氣候科技也趁勢崛起，根據美國《CNBC》10月20日的報導，微軟創辦人比爾．蓋茲在線上參加一場氣候技術峰會時表示，投資氣候科技的未來報酬率，將會超過目前科技巨頭的表現，可能會誕生8個特斯拉，甚至是10個。

2021年，可說是碳中和元年，也將是節能減排的創新技術、準備風起雲湧的一年。

（作者／邱莉燕 本文出自2021.11.3《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）