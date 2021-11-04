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矽谷工程師：模擬面試百遍不嫌多 想進Google至少苦讀半年

中央社 / 舊金山3日專電
以亞馬遜和谷歌為例，履歷表進入企業的人資手上進行第一輪的面試後，正職職缺約有5至6關的面試。各家企業每年在面試的方式上會進行微調。簡嘉良告訴記者：「許多谷歌同事至少都苦讀了6個月、有些人更久，不是你認識誰就能進公司，而是讀得多用力才能進得去。」美聯社
以亞馬遜和谷歌為例，履歷表進入企業的人資手上進行第一輪的面試後，正職職缺約有5至6關的面試。各家企業每年在面試的方式上會進行微調。簡嘉良告訴記者：「許多谷歌同事至少都苦讀了6個月、有些人更久，不是你認識誰就能進公司，而是讀得多用力才能進得去。」美聯社

「苦讀了6個月、有些人更久。」做足準備參加科技公司面試是谷歌工程師簡嘉良分享的求職心法。疫後科技人才荒，他說，遠距上班主雇雙贏，辦公室將蛻變為社交與合作空間。

FAANG這組英文縮寫，代表當今科技業最火紅的跨國大型企業，臉書（Facebook）、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、網飛（Netflix）、谷歌（Google），且是許多年輕世代軟體科技人才嚮往歷練的職場。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）之後，人們更集中在網路活動。調查發現，因為居家辦公的彈性，Youtube和電商龍頭亞馬遜在上班時間的流量增大。另外，華爾街日報報導，谷歌、臉書和亞馬遜的廣告收入成長約3成，去年3大平台囊括美國一半的廣告業績。

相關趨勢帶動科技業對軟體人才的需求倍增，薪資福利跟著水漲船高。薪水分析平台levels.fyi指出，以臉書為例，產品經理平均年薪高達35萬美元（約合新台幣974萬元），成為轉職首選。

簡嘉良（Johnny Chien）是谷歌工程師暨舊金山灣區台灣青商會會長，他在受訪時告訴中央社記者，遠距工作的彈性讓企業主可以雇用到以往無法雇用的人，也讓更多人不用舉家遷移就能為矽谷的科技公司工作。

簡嘉良在台灣出生，12歲時隨父母移居加拿大，英屬哥倫比亞大學（UBC）畢業前在電商龍頭亞馬遜實習，接著轉入正職，從溫哥華搬到西雅圖。又因妻子覓得矽谷的工作，他轉職到谷歌。在舊金山灣區台灣青商會的服務中，他希望幫助更多人自信地找到理想工作，並連結有心創業者更多資源。

簡嘉良說，很多人對於進軍科技業有迷思，認為企業面試「考問」工程師的題目很難。他的經驗談是，「有方法針對面試做足準備，愈多的練習會變得更熟能生巧」。

以亞馬遜和谷歌為例，履歷表進入企業的人資手上進行第一輪的面試後，正職職缺約有5至6關的面試。各家企業每年在面試的方式上會進行微調。

「每份履歷表只獲得幾秒的瀏覽時間，寫得好，事半功倍。」他說，履歷表的重點要放入人資部門在乎的內容，不要「落落長」浪費紙上空間。

在科技公司多關的面試中，會從內部系統隨機「抽籤找內部員工面試新人」。應徵者遇到誰不一定，簡嘉良強調做足準備的重要性，他以身邊親友的經驗，「找人對談、模擬練習，一百次也不嫌多」。

麥道威（Gayle Laakmann McDowell）著作的「破解工程師面試」（Cracking the Coding Interview，暫譯）是科技業面試聖經；另外，LeetCode等網站也找得到面試題庫的資源。

簡嘉良告訴記者：「許多谷歌同事至少都苦讀了6個月、有些人更久，不是你認識誰就能進公司，而是讀得多用力才能進得去。」

他分享，「思考模式、邏輯思維、解決問題的能力和表達能力」是科技工作看重、也是面試者對求職者評分之所在。

疫情無聲地捲動科技業的職場革新。除了用人與工作模式的彈性，簡嘉良看到辦公室空間的新趨勢，「辦公室面積不會用到緊繃，提供面對面與視訊連線的會議室變多了」。

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