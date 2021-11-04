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酒店女設局殺富男友 父母與弟涉嫌重大也遭聲押

這家公司連三日大跌 「女股神」逢低搶進逾28萬股

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
「女股神」伍德（如圖）執掌的方舟投資管理公司3日大舉買進Zillow。路透
「女股神」伍德（如圖）執掌的方舟投資管理公司3日大舉買進Zillow。路透

由「女股神」伍德（Cathie Wood）執掌的方舟投資管理公司（Ark invest），3日大舉買進本周以來跌跌不休的美國網路房地產業者Zillow。這家公司日前以房價波動為由，宣布退出房屋轉手市場，使分析師頗為震驚。

Zillow 2日宣布，撤回營運三年之久的房屋轉手事業Zillow Offers，這類業務負責買入住宅，稍微修繕後再售出。Zillow表示，未來將專心幫助一般屋主售屋。

Zillow A股3日收盤大跌22.95%，報每股65.86美元，盤中一度跌至64.04美元，寫下逾14個月來盤中最低水準。方舟投資管理公司表示，當日已買進Zillow 28萬8,813股A股。

Zillow表示，過去幾個月的房價波動，已傷害該公司準確預測房價的能力，認為若持續擴大房屋轉手業務，將對獲利與資產負債表造成過多的波動。

美國房價中位數在7月上升18.4%，8月上揚14.9%，9月提高18.7%。 Zillow創辦人暨執行長Rich Barton說：「我們立志成為造市者，而非承擔風險者。」

Wedbush證券分析師Ygal Arounian說：「這項宏大計畫的結束令人震驚」，他把 Zillow目標價位大砍19美元，至67美元。

美國 房地產

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