波音也搶低軌衛星商機 FCC批准147顆衛星通訊計畫
波音（Boeing）也加入低軌衛星通訊市場戰局。美國聯邦通訊委員會（FCC）周三（3日）核准該公司一項147顆低軌通訊衛星計畫，讓波音跟進馬斯克的太空公司SpaceX，爭食太空低軌商用服務大餅。
根據FCC揭露的資訊，波音計劃提供寬頻通訊服務給美國與全球的住宅、商業、機關、政府以及專業人士使用。
波音在向FCC申請時，描述此案將「提供高速寬頻通訊給位於任何地方的消費者」。波音表示，這套衛星通訊系統，除了一組低軌衛星之外，也包括較高軌道路徑的衛星，以期滿足更多類型的客戶需求。
馬斯克的SpaceX現在是太空市場的領導者，已經發射至少1,700顆低軌衛星布建其星鏈（Starlink）計畫，未來還將續添數千顆衛星上太空。
亞馬遜（Amazon）的柯伊伯系統（Kuiper）則是計劃由3,236顆通訊衛星組成。總部在英國倫敦的OneWeb亦正在建立一支648顆衛星隊伍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言