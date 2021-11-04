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波音也搶低軌衛星商機 FCC批准147顆衛星通訊計畫

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
波音（Boeing）爭搶低軌衛星通訊市場。 路透
波音（Boeing）爭搶低軌衛星通訊市場。 路透

波音（Boeing）也加入低軌衛星通訊市場戰局。美國聯邦通訊委員會（FCC）周三（3日）核准該公司一項147顆低軌通訊衛星計畫，讓波音跟進馬斯克太空公司SpaceX，爭食太空低軌商用服務大餅。

根據FCC揭露的資訊，波音計劃提供寬頻通訊服務給美國與全球的住宅、商業、機關、政府以及專業人士使用。

波音在向FCC申請時，描述此案將「提供高速寬頻通訊給位於任何地方的消費者」。波音表示，這套衛星通訊系統，除了一組低軌衛星之外，也包括較高軌道路徑的衛星，以期滿足更多類型的客戶需求。

馬斯克的SpaceX現在是太空市場的領導者，已經發射至少1,700顆低軌衛星布建其星鏈（Starlink）計畫，未來還將續添數千顆衛星上太空。

亞馬遜（Amazon）的柯伊伯系統（Kuiper）則是計劃由3,236顆通訊衛星組成。總部在英國倫敦的OneWeb亦正在建立一支648顆衛星隊伍。

波音 太空 馬斯克

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