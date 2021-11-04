台積電ADR奮力拉回平盤 日月光、聯電小漲
台股ADR周三（3日）收盤漲跌互見，台積電ADR幾乎平盤作收，已較盤中的逾1%跌幅奮力回升，收盤價較台北交易股票溢價率為7.31%。
美股3日收盤創歷史新高，道瓊工業指數上漲104.95點，漲幅0.29%，收36,157.58點；標普500指數上漲29.92點，漲幅0.65%，收4,660.57點；那斯達克指數大漲161.99點，漲幅1.04%，收15,811.59點。
費城半導體指數大漲41.32點，漲幅1.16%，收3,590.17點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 7.19 +0.42%
中華電 CHT 39.51 +0.03%
台積電 TSM 114.01 -0.09%
聯電 UMC 10.68 +0.38%
資料來源：彭博資訊
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