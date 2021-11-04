聯準會11月決策會重點

經濟日報 / 編譯廖玉玲／綜合外電
美國聯準會（Fed）在11月決策會後宣布開始縮減購債，符合市場預期。 美聯社
美國聯準會（Fed）在11月決策會後宣布開始縮減購債，符合市場預期。 美聯社

聯準會（Fed）11月決策會重點

一、貨幣政策：本月開始縮減購債，每月減少收購150億美元的美國公債與機構抵押貸款證券（MBS），但Fed主席鮑爾強調，這不代表發出利率訊號，Fed對升息仍保持耐心

二、經濟與就業：估美國經濟本季就會強勁反彈，明年可能就會實現充分就業，但經濟形勢仍將取決於Delta變種病毒對疫情帶來的變化

三、通膨勁揚：通膨強勁上揚，儘管影響時間超出聯準會的預期，但主要還是源自疫情引發的供應鏈瓶頸問題，鮑爾堅稱通膨只是「暫時」現象，卻也坦承聯準會的工具無法解決供應鏈的問題，通膨預估要到明年第2或第3季才會下滑

四、連任與否：鮑爾拒絕評論總統拜登是否提名自己連任Fed主席

五、氣候政策：氣候政策應當是民選官員要負責，Fed不會領導氣候政策，對此議題只會扮演在職權範圍內的角色

六、市場反應：Fed決策符合市場預期，開始縮減購債代表對經濟復蘇有信心，美股三大指數3日收盤再創新高，金價下跌，美債殖利率上升

Fed 通膨

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