美國試圖重塑全球供應鏈 韓國電動車電池業恐面臨嚴重打擊

一段時間以來，美國政府陸續公布了政策，旨在解決關鍵領域供應鏈的脆弱性，鼓勵制造業回流美國，以確保國家經濟安全。對此，韓國經濟研究所（Korea Economic Research Institute）在最新發佈的報告中指出，美國繼續重塑全球供應鏈，可能會對嚴重依賴中國原材料的韓國電動汽車（EV）電池和製藥業造成嚴重打擊。

具體以EV電池來說，韓國EV電池製造商去年在全球EV電池市場佔據36.5%的份額，預計2022年和2023年在美國的市場份額將繼續增加。不過隨著疫情趨於常態化，全球對供應鏈斷供的擔憂不斷攀升。

據BusinessKorea報導，韓國經濟研究所指出，「問題在於他們（韓國EV電池制造商）過於依賴中國的氫氧化鋰、氧化鈷、硫酸鎳和硫酸錳。」這些都是製備EV電池的重要原材料。該機構甚至聲稱，「中國正在將基本原材料武器化，這增加了韓國公司的風險，」並以此來發出警告。

而談及半導體行業，該研究則表示，美國、歐洲和日本在設備和材料領域占據主導地位，中國的影響力可能會保持在較低水平。

去年，應用材料收入佔全球半導體設備市場總值的17.7%，其次是 ASML（16.7%）、Lam Research（12.9%）、東京電子（12.3%）和 KLA（5.9%）。在半導體材料市場，日本、美國、韓國和中國公司的份額分別爲24%、19%、7%和1%。僅管中國在原材料、電池等關鍵產品的全球供應鏈上占據主導地位，但在半導體製造以及配套的設備材料領域與國外仍存在一定差距，國產化空間巨大。