東芝計劃提升HDD產量 數據中心大容量產品將翻倍
隨著5G和雲服務的快速普及，數據中心規模不斷擴張。為因應強勁的存儲需求，日本東芝近期計劃增加機械硬碟（HDD）產量。到2023年3月，數據中心的產品產量將較2021年同期翻一倍。
據日本經濟新聞報導，東芝將增產存儲容量為12TB至18TB的HDD產品，子公司東芝電子元件及存儲裝置株式會社將在其菲律賓主要工廠增設一條生產線。產能詳情尚未披露。預計投資額在200億日元左右。
根據日本研究公司Techno System Research的數據，數據中心HDD的市場規模將從2020年的約101億美元增加到2025年的約175億美元。目前，全球硬碟市場基本由東芝、威騰電子和希捷等幾大廠商佔據。
東芝在數據中心領域一直落後於其他競爭對手，不過該公司現階段打算重塑競爭力。今年3月，被認為是業界最大容量的18 TB產品試銷，並在本季度開始量產。東芝計劃在季末將其數據中心的硬碟佔有率從目前的15%提高到20%以上。
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