快訊

誰迎戰林靜儀？ 國民黨：最晚17日中常會確定人選

屏東88人莫德納第二劑錯打成AZ 指揮中心回應了

東芝計劃提升HDD產量 數據中心大容量產品將翻倍

集微網 / 集微網
日本東芝。 路透
日本東芝。 路透

隨著5G和雲服務的快速普及，數據中心規模不斷擴張。為因應強勁的存儲需求，日本東芝近期計劃增加機械硬碟（HDD）產量。到2023年3月，數據中心的產品產量將較2021年同期翻一倍。

日本經濟新聞報導，東芝將增產存儲容量為12TB至18TB的HDD產品，子公司東芝電子元件及存儲裝置株式會社將在其菲律賓主要工廠增設一條生產線。產能詳情尚未披露。預計投資額在200億日元左右。

根據日本研究公司Techno System Research的數據，數據中心HDD的市場規模將從2020年的約101億美元增加到2025年的約175億美元。目前，全球硬碟市場基本由東芝、威騰電子和希捷等幾大廠商佔據。

東芝在數據中心領域一直落後於其他競爭對手，不過該公司現階段打算重塑競爭力。今年3月，被認為是業界最大容量的18 TB產品試銷，並在本季度開始量產。東芝計劃在季末將其數據中心的硬碟佔有率從目前的15%提高到20%以上。

東芝 日本經濟 競爭力

延伸閱讀

廣州上月一二手住宅 成交量低迷

AMDQ3財報：營業額同比增54% 數據中心産品銷量翻番

美光擬在未來十年內 投資1500億美元用於晶片製造和研發

強強聯手！《奇美新視代X世界變頻空調之父》跨品牌開啟東芝新紀元

相關新聞

拉加德：ECB明年不太可能升息

歐洲央行（ECB）總裁拉加德表示，ECB明年「不太可能」升息，有別於市場認為ECB最快在明年10月升息的預期。

高通膨來了 巴菲特看好兩類企業 股票開始飆

美股三大指數連三個交易日創新高，道瓊工業指數突破36000點大關，但高通膨正引發華爾街擔憂。幸好對於一般投資人來說，「股神」巴菲特在駕馭這種環境有許多經驗，而他的建議通常也經得起時間考驗。巴菲特曾說，能適應通膨環境的企業具有兩大特點，本文將盤點目前符合他標準的企業有哪些。 MoneyWise報導，巴菲特的股票投資組合經歷過1970年代雙位數的高通貨膨脹時期，對於物價飆升時該投資什麼，他的建議值得參考。

美國試圖重塑全球供應鏈 韓國電動車電池業恐面臨嚴重打擊

一段時間以來，美國政府陸續公布了政策，旨在解決關鍵領域供應鏈的脆弱性，鼓勵制造業回流美國，以確保國家經濟安全。對此，韓國經濟研究所（Korea Economic Research Institute）

東芝計劃提升HDD產量 數據中心大容量產品將翻倍

隨著5G和雲服務的快速普及，數據中心規模不斷擴張。為因應強勁的存儲需求，日本東芝近期計劃增加機械硬碟（HDD）產量。到2023年3月，數據中心的產品產量將較2021年同期翻一倍...

明年新法上路 南韓外企主管將面臨這項新風險

外國企業警告說，預定明年上路的南韓新工作場所安全法，將削弱該國做為外國公司目的地的魅力。

DRAM價格進入下行周期 三星、SK海力士將啟動出貨控制計劃

隨著DRAM價格進入下行周期，韓國兩大供應商三星電子和SK海力士計劃在不增加資本支出的前提下控制產品出貨量。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。