DRAM價格進入下行周期 三星、SK海力士將啟動出貨控制計劃

隨著DRAM價格進入下行周期，韓國兩大供應商三星電子和SK海力士計劃在不增加資本支出的前提下控制產品出貨量。



據BusinessKorea引用市場研究機搆TrendForce數據指出，10月DDR4 8Gb平均合約價爲3.71美元，與上月同期比較下降9.51%，跌幅達到自2019年7月以來的最高跌幅，當時價格暴跌一度至11.18%。

TrendForce指出，隨著後續買方對DRAM採購動能收歛，加上現貨價格領跌，2021年第四季度合約價反轉機會大，預計下跌3%-8%，結束僅三季的上漲周期。而按照目前進度來看，2022年全球三大DRAM原廠的擴廠規劃仍顯保守，預估2022年整體DRAM產業的供給端位成長率將達17.9%，由於買方庫存水位偏高，加上2022年需求位增長率僅16.3%，低於供給端成長速度，2022年DRAM產業將由供不應求將轉至供過於求。

因此據韓媒稱，三星電子和SK海力士的出貨控制計劃將於今年第四季度正式啟動，不過同時兩家公司都在計劃增加代工產能。具體地，三星電子計劃到2026年，通過在美國建造工廠並擴大在韓設施，使產能擴大兩倍；SK海力士於10月29日收購晶圓廠Key Foundry，以將產能繙番。