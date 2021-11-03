快訊

富邦金董座蔡明興確診半個月 富邦金說明近況

DRAM價格進入下行周期 三星、SK海力士將啟動出貨控制計劃

集微網 / 集微網
DRAM價格進入下行周期，韓國兩大供應商三星電子和SK海力士計劃在不增加資本支出的前提下控制產品出貨量。圖／聯合報系資料照片
DRAM價格進入下行周期，韓國兩大供應商三星電子和SK海力士計劃在不增加資本支出的前提下控制產品出貨量。圖／聯合報系資料照片

隨著DRAM價格進入下行周期，韓國兩大供應商三星電子和SK海力士計劃在不增加資本支出的前提下控制產品出貨量。

據BusinessKorea引用市場研究機搆TrendForce數據指出，10月DDR4 8Gb平均合約價爲3.71美元，與上月同期比較下降9.51%，跌幅達到自2019年7月以來的最高跌幅，當時價格暴跌一度至11.18%。

TrendForce指出，隨著後續買方對DRAM採購動能收歛，加上現貨價格領跌，2021年第四季度合約價反轉機會大，預計下跌3%-8%，結束僅三季的上漲周期。而按照目前進度來看，2022年全球三大DRAM原廠的擴廠規劃仍顯保守，預估2022年整體DRAM產業的供給端位成長率將達17.9%，由於買方庫存水位偏高，加上2022年需求位增長率僅16.3%，低於供給端成長速度，2022年DRAM產業將由供不應求將轉至供過於求。

因此據韓媒稱，三星電子和SK海力士的出貨控制計劃將於今年第四季度正式啟動，不過同時兩家公司都在計劃增加代工產能。具體地，三星電子計劃到2026年，通過在美國建造工廠並擴大在韓設施，使產能擴大兩倍；SK海力士於10月29日收購晶圓廠Key Foundry，以將產能繙番。

美國 DRAM 海力士 三星

延伸閱讀

向美提交供應鏈信息只剩一周期限 韓國半導體公司左右爲難

向美交出供應鏈資料只剩一周期限！韓半導體公司陷兩難

海力士Q3銷售創高 台廠：符合市況看明年展望仍正向

美討半導體廠資料 王美花：廠商應該都會填答

相關新聞

最新研究稱若富國每噸碳稅徵75美元 全球碳排將減逾12%

根據世界經濟論壇（WEF）與顧問業者PwC在3日發布的最新研究報告，若在富國每噸碳稅徵收75美元（約新台幣2100元），...

DRAM價格進入下行周期 三星、SK海力士將啟動出貨控制計劃

隨著DRAM價格進入下行周期，韓國兩大供應商三星電子和SK海力士計劃在不增加資本支出的前提下控制產品出貨量。...

2022年投資如何搶得先機？摩根大通有答案

摩根大通策略師Nikolaos Panigirtzoglou等指出，持有現金的投資者應該考慮將其投入對沖基金和房地產，因股票和債券等傳統資產明年料將跑輸。

市場預測Fed提早升息 分析師這麼說

交易員目前押注Fed將被迫早於預期加息，然後又會快速停止。

債券大跌澳洲央行做了這件事 告訴全球什麼教訓？

債券市場：1，央行：0。這是全球市場慘烈的一周迫使澳大利亞調整政策後雙方的得分。

砸畢生積蓄78萬買魷魚幣賠光 上海投資人：悲劇一場

一位化名博納德的上海投資人，之前聽到加密貨幣「魷魚幣」（SQUID）時，立刻前往Google查詢該貨幣交易是否合法。魷魚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。