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美最繁忙港口：開罰滯留貨櫃是不得已 但開始見效

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
洛杉磯和長灘港對每個滯留貨櫃開罰每日100美元，已初見成效。路透
洛杉磯和長灘港對每個滯留貨櫃開罰每日100美元，已初見成效。路透

美國洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka）周二接受財經網站CNBC訪問表示，決定開罰滯留貨櫃是萬不得已的「最後手段」，但有跡象顯示發揮了預期效果。

這項上月25日宣布、本月1日起生效的政策，是為了緩解貨櫃船塞港情況加劇的局面。海運業者每個應由卡車運走的貨櫃，如果在碼頭停置超過9天，每日會被罰款100美元，鐵路交運的貨櫃停置逾期，則從第6天起開罰。

自2014年起領導這個北美最繁忙貨櫃港口的塞羅卡說，截至周一晚間，有73艘船下錨，準備卸貨，所以讓貨物離開碼頭非常必要，他雖然很不願意罰款，但這一招已經開始展現效果。

根據洛杉磯港的資料，大約40%的進口貨櫃在碼頭滯留至少9天，遠比疫情前交卡車運輸和鐵路運輸的貨櫃平均分別停置4天和2天要久。

碼頭 洛杉磯 疫情

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