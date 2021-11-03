韓元看好轉強 因央行出手升息控通膨

韓元在第3季表現慘淡後回彈，因即將到來的升息可能提振其幣值。

根據南韓證券公司Kiwoom Securities，韓元兌美元匯價本季可能從1,174韓元升值到1,120韓元兌1美元，因為南韓央行邁向貨幣正常化，而且美國聯準會（Fed）量化寬鬆政策退場的不確定因素消退。國民銀行（KB Kookmin Bank）的預估是，年底可能升值到1,140韓元兌1美元。

全球轉向較緊縮的貨幣政策，可能決定新興亞洲國家的貨幣未來幾個月的表現，有升息空間的央行可能維持殖利率優勢。對韓元而言，經濟前景好轉可能也有助益，出口勁揚以及可觀的經常帳順差提供了支撐。

宏利投信（Manulife Investment Management）資深全球總體經濟策略師Sue Trinh表示：「南韓經濟第3季表現頗佳。在市場重新評估聯準會是否會偏鷹之際，鷹派的南韓央行可保護殖利率利差。」

在第3季貶值近5%後，韓元過去1個月升值大約1.2%。當局放寬防疫限制，以及國內經濟顯示正增加動能的跡象後，已拉抬市場信心。