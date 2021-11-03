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金價下跌 油價小幅走低 銅現貨溢價再度飆升

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

黃金下跌，美元在聯準會周三將發布重要決策前走強；原油也震盪走低，投資人評估OPEC+屈服於外界壓力增加原油供應的可能性；在倫敦市場，短期銅合約的價格再度比期貨大幅溢價，可見上個月現貨供應空前緊張的局面遠未結束。以下是整理自彭博的商品行情：

金價下跌

美元指數一度攀升0.2%，聯準會的決策可能加強全球正在發生的鷹派轉變，預計周三決定縮減大規模債券購買計畫。

在聯準會會議之後，交易員將關注一系列美國經濟數據，包括10月的非農就業報告。過去兩個月非農就業低於經濟學家的預期，引發對通膨持續情況下勞動力市場復甦停滯的疑慮。

紐約時間下午3:31，現貨黃金下跌0.3%至每英兩1,787.54美元；紐約商品交易所12月交割的黃金期貨下跌0.4%，結算價報1,789.40美元。白銀、鈀金和白金均下跌。

油價小跌

紐約原油期貨周二下跌0.2%，美元走強，降低了以美元計價大宗商品的吸引力。

市場猜測聯儲會將縮減資產購買規模；與此同時，石油輸出國組織（OPEC）及其盟友將於本周晚些時候開會制定生產政策。

儘管美國和日本施壓，但包括科威特在內的國家已經表示，沒有必要更快增產。

Raymond James & Associates分析師Pavel Molchanov說：「OPEC正面臨來自進口國增加供應的政治壓力，因為油價處於七年來的最高水平。」「平衡需求和政治壓力--似乎維持現狀是OPEC眼下最合乎邏輯的做法。」

西德州中級原油（WTI）12月交割期貨合約下跌14美分，結算價報每桶83.91美元；布蘭特原油1月交割原油期貨合約上漲1美分，結算價報每桶84.72美元。

銅現貨溢價再度飆升

雖然隨著需求前景惡化，期貨價格正在下跌，但現貨合約的溢價飆升，可見倫敦金屬交易所面臨供應短缺的局面，目前該交易所的庫存已經接近數十年低點。現貨合約溢價上月觸及歷來最高，暗示現貨需求遠超供應。

周一收盤時，11月合約與12月合約之間的價差飆升至每噸275美元，是該交易所罕見溢價價差。周二該價差收窄至160美元。

LME數據顯示，在11月合約到期前，仍有超過17,300張合約未平倉，這意味賣家若不買回這些合約，就需要實物交割，將銅運到LME倉庫。未平倉11月合約的總規模為433,775噸，幾乎是LME倉庫網絡中庫存量的14倍。

儘管現貨溢價上升，但由於市場擔心中國經濟放緩和通膨上升，銅和其他基本金屬周二仍面臨新的壓力。雖然全球能源危機繼續限制金屬供應，但在電力危機、房地產行業去槓桿以及冠狀病毒疫情爆發的背景下，中國大陸經濟成長的不利因素也在加大。

當地時間下午5:53，倫敦金屬交易所銅價下跌0.6%至每噸9,495.50美元。 鋁價下跌1%，早些時候一度上漲1%。

OPEC 聯準會

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