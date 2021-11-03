聯電ADR漲2.8% 台積電微跌 較台北交易股票溢價7.35%
聯電ADR周二（2日）漲2.8%，台積電跌0.01%，大致與前一日持平，收在114.11美元，較台北交易股票溢價7.35%。
美股三大指數再創收盤新高，強勁的企業財報繼續提振市場買氣，同時，投資人正靜候美國聯準會（Fed）公布決策會議紀錄。
道瓊工業指數收漲138.79點，或0.39%，報36,052.63點；標普500指數收漲16.98點，或0.37%，報4,630.65點；那斯達克指數上揚53.69點，或0.34%，報15,649.60點。費半指數漲1.2%，收報3,548.85點，再創收盤新高。
台股加權股價指數大致與前一日持平，收報17,065.97點，台積電漲0.3%，收報592元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 99.69 0.85 98.8 0.9
中華電 CHT 110 -0.88 110.2 -0.46
台積電 TSM 635.52 -0.01 592 7.35
聯電 UMC 59.26 2.8 59 0.44
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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