什麼晶片荒？超微早早預訂產能 以緩解供應緊縮
處理器大廠超微（AMD）提前預測未來幾年的需求，成功避開全球晶片荒相關問題。
疫情期間，大家宅居在家，導致從智慧手機到汽車在內所有產品都用得上的半導體出現短缺。雖然供應吃緊，超微仍舊能以最新系列的處理器產品，從對手英特爾（Intel）的手上搶走個人電腦和伺服器的市占率。
技術長Mark Papermaster周二在葡萄牙里斯本舉行的全球網路峰會（Web Summit）場邊表示：「我們的供應鏈團隊努力確保，我們能提早數月和數年預知供應鏈狀況。每個人都不得不關注供應鏈，但我們從疫情之初就這樣做了。」
與台積電（2330）等代工廠有現存合作關係的公司也都保證能有穩定供貨。超微不像英特爾兼顧晶片設計與製造，仰賴台積電和格芯（GlobalFoundries）之類的代工廠為其製造晶片。
Papermaster說：「我們使用最先進的半導體製造，而且我們是很大的買家，那自然有助確保我們的供應鏈。」
與最受到半導體短缺衝擊的汽車製造廠不同，超微專注在較小、較先進的晶片，比起大規模量產的舊款晶片，供應較不受影響。超微專注高利潤晶片，不僅讓該公司得以導入資源，還能增加營收，今年的營收預計可成長65%。
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