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供應鏈短缺隂影籠罩 歐元區制造業PMI下滑至八個月新低

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路透
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集微網消息，歐元區10月份IHS Markitit製造業PMI終值爲58.3，低於前值58.6，爲八個月以來最低水平。同時也低於初值58.5，但是仍未跌穿榮枯線。

據華爾街見聞報導，周二的一項調查則顯示，雖然歐元區上月製造業活動依然強勁，但是供應鏈瓶頸和物流問題導致成本飆升。

疫情以來，供應鏈持續中斷，加上貨車司機短缺，工廠難以獲得所需的原材料，導致産品短缺，PMI下滑至八個月新低。

ING荷蘭國際集團Bert Colijn認爲，總體而言，需求方面仍然非常強勁，這是一個積極的跡象。但原材料短缺和運輸問題仍在繼續影響製造業，短期內這些問題將繼續存在。

早期調查顯示，供應鏈問題和通脹壓力嚴重打擊了法國、德國和西班牙的工廠，但意大利製造業實現了快速發展，PMI爲6月份以來的最高增速。

由於原材料短缺，供應商進一步提高價格，歐元區生産價格指數從86.9攀升至89.5，爲1997年以來最高值。

同時，通脹壓力加大，上周官方數據顯示，儘管歐元區經濟在夏季繼續增長，但近期疫情反彈，繼續實施封鎖，通脹超出了預期。

此外，美國製造業活動也放緩，各行業原材料交付周期創下歷史新高，表明供應鏈瓶頸繼續製約美國的經濟活動。但隨著新興經濟體的疫情影響消退，亞洲10月份的生産活動加快。

歐元區 疫情

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