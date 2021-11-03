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亞馬遜關聯電動車Rivian最早下周上市 估值達530億美元

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集微網消息，據英國金融時報報導，亞馬遜支持的電動汽車公司Rivian計劃最早於下周在納斯達克上市，首發估值高可達530億美元。

Rivian的發行價區間爲每股57美元至62美元，若以上限計算，其交易價格將高於起亞(Kia)和日産(Nissan)等公司，並將通過此次發行籌集略近84億美元的資金。

公開信息顯示，Rivian的虧損不斷擴大(今年上半年虧損近10億美元)，但該公司正在擴大其大規模生産電動貨車和卡車的能力。

根據周一公佈的最新招股說明書，包括黑石(Blackstone)、T Rowe Price和丹尼爾•勒佈(Daniel Loeb)的Third Point在內的投資者已表示有興趣以發行價購買Rivian的股票，金額高達50億美元。

值得一提的是，亞馬遜是Rivian最大的外部股東，持有22.4%的股權。招股書稱，這家電子商務集團已表示有興趣在IPO期間再購買2億美元的額外股份。

據悉，投資者希望Rivian能夠將自己定位爲類似特斯拉(tesla)的重型商用車製造商，亞馬遜已爲其物流網絡訂購了10萬輛定製的送貨車，爲這一前景提供了支持。這些貨車將於2025年之前交付，其中有限數量的貨車已經在美國幾個州的道路上進行了測試。這些貨車是亞馬遜努力減少其碳足跡的基石，亞馬遜已承諾到2040年實現淨零碳。

然而，在風險因素方面，Rivian指出由於其初始收入的「很大一部分」將來自與亞馬遜的交易，這種關係的任何中斷都將給它帶來「實質性的不利影響」。

不過，Rivian還透露，截至上月底，R1T和R1S——一款SUV——已收到逾5萬份預訂訂單。根據周一提交的文件，該公司表示，到今年年底，它希望向客戶交付1000輛R1T和15輛RIS。

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