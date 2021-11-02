上市還是不上市？併購暗潮下 半導體IP公司的「攻守道」

集微網消息，近日，Arteris IP的董事長兼首席執行官K.Charles Janac在知名的半導體技術社區semiengineering分享了該公司最近的上市決定，包括作為一家上市IP公司運營的好處和風險。

根據過去的經驗，IP公司在21世紀初進行IPO需要2000萬美元的營收，到了大約十年前，這一數字增加到4000萬美元。如今，想讓中低市值基金對你的公司感興趣，你需要的最低估值約為3.2億美元，最好接近4億美元。你需要營收倍數或者利潤倍數，才能達到這個估值。一家IP公司的估值通常是其尾隨收入（注：Trailing Revenue，一般指企業在連續12個月內產生的收入總和，以滾動方式計算此值）的8倍至10倍，因此你需要大約4000萬美元或5000萬美元的營收。如果你的倍數更低，那麽你還需要更多營收。因此，如果你的行業倍數是5倍，那麽要達到4億美元的估值，你的營收需要在8000萬美元左右。營收低於這一數字，中小型基金就無法獲得足夠的流動性，你就只能選擇微盤基金，這是一個非常稀薄的市場。

最近出現的三起關於IP公司的收購是是英特爾收購NetSpeed、Facebook收購Sonics和谷哥收購Provino。由於系統IP變得越來越複雜，購買別人擁有的至少部分成熟的技術要比自己構建便宜得多。

那麽Arteris IP為什麽要上市？有幾個原因。第一，Arteris想向客戶群確保不想出售公司。Arteris希望將其作為一家獨立的公司來運營和發展，並希望有一個每個人都可以連接的獨立基礎設施。第二，系統IP變得非常複雜，研發非常密集，Arteris想進行一些補充收購，以增加Arteris的研發投資。第三，半導體行業的區域化、SoC設計的廣泛化和均等化、系統公司開始構建SoC和供應鏈的去中介化導致了半導體工程師的嚴重短缺，尤其是互連工程師。Arteris知道有短板，因為有人試圖挖走企業的工程師。因此，為了留住員工和吸引新員工，擁有流動RSU（restricted stock units，限制性股票單位）將很有幫助。

Arteris在構建互聯方面有強大的能力，並且為小晶片技術做好了準備。客戶在Arteris之前，建立互聯需要數十天的時間。使用Arteris，在幾天內就可以建立互聯。Arteris下一步需要做的是提供在數小時內構建它的能力。

系統IP的部分定義是有一個NoC接口IP段，這些是連接到你的NoC的東西。Arteris只需要決定什麽是連接到NoC上的最具戰略意義的東西。很明顯，安全性需要考慮。但Arteris認為，最重要的是晶片。過去，人們要求Arteris將多核處理器子系統設計成一個單程序內存編程空間。現在他們要求Arteris讓多個模具看起來像一個單一的編程空間。

公司上市的利弊？

通過上市，你可以獲得一大筆資金，但你也會被一系列的盈利要求所睏擾。所以，僅僅因為你有現金並不意味著你可以承受巨大的損失。你必須在執行所有這些戰略計劃的同時琯理財務季度。

上市會讓Arteris IP在面對收購時更脆弱嗎？

不會，這就是為什麽你在IPO結構中建立了一個毒丸防禦系統（poison pill defense）。如果你不想被收購，你基本上就觸發了毒丸，這會觸發大量的股權稀釋。所以你可以從一開始就保護自己不被收購。另一方面，你可以免於不被起訴成本是任何市場價加上30%的控制權溢價。這樣基本上就建立了一個很高的門檻。

IPO的其他影響

IPO之後，有了更高的市值，Arteris就可以進入資本市場，可以做二級投資。Arteris沒有債務，所以這給了Arteris額外的借貸能力。但擁有太多的資本和沒有足夠的資本一樣糟糕。

要上市，你必須承擔更高的成本結構。你需要一個更大的財務團隊和一個更大的IT團隊。你需要投入人力資源。最終，你將擁有更多的基礎設施。SOX（薩班斯-奧尅斯利法案）的郃槼成本是每年幾百萬美元，這意味著你正在擴大公司中沒有真正為客戶創造任何價值的部分。從產品的角度來看，你的公司必須要有足夠的體量來支撐它。

從技術層面，IPO帶來的影響是現在你能投資的範圍有了限制。作為一家私人公司，你可以說，“我們需要制造這種產品，盡琯我們會在未來幾年虧損。”作為一家上市公司，你需要更加認真地考慮這一點。但是工程方面並沒有改變太多。

Arteris通過上市提高了知名度，而系統IP市場是一個贏家將獲得巨大回報的市場。另一方面，這個市場足夠大，容納得下其他玩家。未來三四年，Arteris可能會面臨一些新的競爭對手。也就是說，進入系統IP的壁壘是很高的。

與此同時，作為一家上市公司去收購其他公司要容易得多，因為與其試圖用兩個變量來解方程，不如用一個變量來解方程。每個人都知道你的股票價值多少，因為公開市場暴露了這一點。所以你所要擔心的就只是被收購公司的價值。有了公共平台，併購變得容易多了。