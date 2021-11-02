集微網消息，全球芯片短缺已擾亂從汽車到智能手機等關鍵行業的生産，三星電子最近披露了到2026年將其代工産能增加至當前三倍的計劃，但市場擔心這一大膽舉措可能會由於客戶支持不足從而導致産能過剩的高風險。

圖源：路透社

據digitimes報道，在最新的財報電話會議上，三星電子表示將擴大其位於首爾南部平澤的S5晶圓廠的EUV産能，竝可能在美國建立一家專注於先進制造工藝的新工廠，以滿足企業用戶對定制芯片不斷增長的需求。

以2017年爲起點，三星電子表示，通過其S3和S4晶圓廠的生産以及2021年S5晶圓廠第一堦段上線，該公司目前的綜合代工産能已增長至2017年水平的1.8倍。到2026年，隨著S5進入第二堦段，計劃在美國的工廠開始批量生産，其總産能預計將進一步飆升至2017年産量的三倍以上。

業內消息人士稱，由於三星電子的代工業務將專注於先進的工藝節點，因此該公司將不得不依靠現有客戶的額外訂單動力或從台積電客戶那裡奪取訂單，以提高其産能利用率。

但目前全球啓動5/7nm工藝的前10大客戶中，只有高通、輝達和IBM表示願意採用三星電子的先進工藝技術，蘋果、聯發科、AMD、英特爾、賽靈思、博通和比特大陸都與台積電保持穩定的合作關系。

消息人士竝補充說道，高通和輝達也開始在台積電下單，但如果三星電子先進工藝的成品率低於他們的預期，他們可能會將更多訂單轉移到台積電。如果是這樣，三星電子將更難從其他潛在客戶那裡獲得訂單。