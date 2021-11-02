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向美提交供應鏈信息只剩一周期限 韓國半導體公司左右爲難

集微網 / 集微網

集微網消息，截止今日，韓國晶片製造商三星電子和SK海力士只剩一周時間來決定他們將如何回應美國要求提供其供應鏈信息的要求。

9月24日，美國在第三次半導體高峰會上要求與會業者在11月8日前披露在美供應鏈信息，包含：晶片庫存、技術節點以及銷售記錄等敏感商業機密。對此，業內許多廠商擔心交出這些敏感信息，若外洩給外部各方，可能會在談判合同時對自家公司不利。

據日經亞洲評論報導，三星和SK海力士都已和韓國政府討論這個問題，但兩家公司都未做出回應。在上個月底於首爾舉辦的貿易展中，兩家公司的主管都不願說明下一步的行動。一名主管說：我們正在從各個角度考慮（如何回應）。

三星計劃在美國政府補貼的幫助下在美建立新工廠，這讓它要考慮的事情變得更加複雜。

韓國半導體産業協會高級執行董事Ahn Ki-hyun表示：「考慮到與客戶的合約，提交機密業務資料可能會違反條款。」

但一些産業內人士認爲，除了遵照美國政府的規定外，別無選擇，但能夠減少對業務的影響。一位公司代表說：「我們正在繼續談判，以免洩露機密內容，尤其是與客戶信息有關的內容。」

韓國政府也醞釀做出回應。韓國副總理兼企劃財政部長洪楠基（Hong Nam-ki）在10月中訪美，對美方要求揭露半導體供應鏈資料的做法表達疑慮。

美國 首爾

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