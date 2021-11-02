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馬斯克推特微博發曹植《七步詩》 網友：這什麼意思？

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
全球首富、特斯拉電動車與SpaceX創辦人馬斯克1日在推特發文，先寫下「人類」，接著貼出曹植創作的《七步詩》，引發摸不著頭緒中外網友熱議跟猜測他的真實意圖。路透
全球首富、特斯拉電動車與SpaceX創辦人馬斯克1日在推特發文，先寫下「人類」，接著貼出曹植創作的《七步詩》，引發摸不著頭緒中外網友熱議跟猜測他的真實意圖。路透

全球首富、特斯拉電動車與SpaceX創辦人馬斯克1日在推特發文，先寫下「人類」（Humankind），接著貼出曹植創作的《七步詩》，引發摸不著頭緒中外網友熱議跟猜測他的真實意圖。

這條推文發出1小時候，已有1.1萬條回覆，近8500轉推，4.3萬網友點喜歡。據中國大陸官媒環球網指出，馬斯克在個人微博也發布同樣的內容，同樣引發熱烈討論。

儘管馬斯克尚未沒說明發《七步詩》的用意，網友不解提問，「誰能告訴我，他發這個啥意思」。也有網友猜測此事和柴犬幣（Shiba inu）超越狗狗幣（Doge）有關，甚至改寫成「煮doge燃doge萁， doge在釜中泣； bitcoin是同根生， 相减何太急」，另外有人笑稱，馬斯克「又在裝被AI控制了」。

馬斯克

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