「華爾街之狼」奉勸年薪近170萬的25歲年輕人：快辭掉工作！

電影《華爾街之狼》原型人物喬登·貝爾福（Jordan R. Belfort）日前奉勸一名25歲、年薪6萬美元（約合新台幣167萬元）的年輕人辭掉工作，並且「要有宏觀思維、找到更好的出路」。

這位年輕人當時詢問貝爾福：「我現在25歲、朝九晚五、年收入6萬元。你可以給我有什麼最好的建議？」貝爾福回答：「如果你一直靠這種為別人工作、領死薪水的職業維生，就永遠不會變富有，永遠不會在生活上獲得成功，也永遠不會有經濟保障。」

貝爾福解釋過去的理想職涯道路已不復見：「人們曾認為『找到一份好工作，工作30年，退休時領取養老金和社會保障』，但如今這些可能僅供你支付老人院的尿布費用。你會在沒有錢的情況下死去或退休。你會無法獨立，得依賴他人和社會體系，若後者仍存在的話。」

貝爾福接著提到擁有「副業」非常重要，能幫助25歲年輕人擺脫激烈的競爭：「爭取第2份收入來源。無論是房地產、投資股票、加密貨幣任何業外收入，再慢慢轉換成全職。（朝九晚五的工作）是一條經濟上的死路，你無法透過這個途徑獲得成功。」

但有些網友反對貝爾福的建議，呼籲年輕人別貿然辭職：「這是我聽過最糟的建議，如果每個人都這樣做，世界將無法運轉。不要聽這個傻瓜的」、「25歲年薪有6萬美元很厲害耶」、「不要辭職啊，存錢並投資，等腳步穩了再退出。」