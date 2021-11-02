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向美交出供應鏈資料只剩一周期限！韓半導體公司陷兩難

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
南韓晶片業者三星電子和SK海力士只剩下一周，來決定如何回應美國要求他們提供供應鏈資料。（美聯社）
南韓晶片業者三星電子和SK海力士只剩下一周，來決定如何回應美國要求他們提供供應鏈資料。（美聯社）

南韓晶片業者三星電子和SK海力士只剩下一周，來決定如何回應美國要求他們提供供應鏈資料的行動。

美國商務部在9月24日要求跨國半導體公司揭露14個領域的資料，以便在晶片和其他零組件嚴重短缺之際，查明全球供應鏈中的瓶頸。企業須在11月8日前遵守上述事宜。

美方要求揭露的資料包括有關客戶的資訊、銷售、庫存和提高產量的計畫。許多晶片業者擔心交出這些敏感資訊，若外洩給外方，可能會在協商合約時對自家公司不利。

「日經亞洲」報導，三星和SK海力士都已和南韓政府討論這個問題，但兩家公司都未做出回應。在上個月底於首爾舉辦的貿易展中，兩家公司的主管都不願說明下一步的行動。一名主管說：「我們從各種角度來考量回應方式。」

三星計劃在政府補貼的幫助下在美國建立新工廠，這讓全球第二大合同芯片製造商的計算變得複雜。

身為全球第二大晶圓代工業者的三星電子也面臨複雜情勢，因為該公司計劃取得美國政府補貼在美國設立新廠。

南韓半導體產業協會高級執行董事Ahn Ki-hyun表示：「考量到與客戶的合約，繳交機密業務資料可能會違反條款。」

但一些產業內人士認為，除了遵照美國政府的規定外，別無選擇，但能夠限縮對業務的影響。一名公司代表人士表示：「我們將持續協商不交出機密部分，尤其是與客戶資料有關的內容。」

南韓也醞釀做出回應。南韓副總理兼企劃財政部長洪楠基（Hong Nam-ki）在10月中訪美，對美方要求揭露半導體供應鏈資料的做法表達疑慮。

台積電已在22日表示，將會在11月8日前提交資料給美國。台積電也承諾不會洩露敏感的客戶資料，目前還不清楚台積電會揭露多少資訊。

美國 南韓 半導體

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